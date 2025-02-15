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15 февраля, 12:31

Только без эмоций! Россиянам назвали лучшее время для поиска работы

HR-эксперт Абгарян рекомендовала искать новую работу весной или осенью

В декабре наём сотрудников минимизируется из-за подведения итогов года. В начале года поиск кандидатов тоже не является приоритетной задачей, так как компании тратят время на изучение рынка. Процессы замедляются и летом, особенно в период отпусков. Поэтому лучшим временем для поиска новой работы считается весна и осень.

Об этом рассказала операционный директор HR-холдинга Лусине Абгарян. По её словам, наибольшим спросом весной и осенью пользуются кандидаты, ищущие работу в сферах производства и строительства, а также менеджеры по продажам и маркетологи, от которых зависит сбыт продукции. Ректуры тоже имеют все шансы занять хорошую вакансию.

«Решение о смене работы нужно принимать взвешенно, без эмоций. В идеале на поиск работы следует закладывать не менее двух-трёх месяцев с поправкой на циклы рынка...» — предупредила собеседница RT.

Россиянам рассказали, как найти работу даже без опыта
Россиянам рассказали, как найти работу даже без опыта

Ранее эксперт назвала три причины, когда действительно нужно искать новую работу. Также Life.ru перечислил 7 частых ошибок при устройстве на работу, которые совершают новички. А ещё психолог рассказала, почему зумеры не держатся за нелюбимую работу.

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Борис Эльфанд
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