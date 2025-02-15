Только без эмоций! Россиянам назвали лучшее время для поиска работы

В декабре наём сотрудников минимизируется из-за подведения итогов года. В начале года поиск кандидатов тоже не является приоритетной задачей, так как компании тратят время на изучение рынка. Процессы замедляются и летом, особенно в период отпусков. Поэтому лучшим временем для поиска новой работы считается весна и осень.

Об этом рассказала операционный директор HR-холдинга Лусине Абгарян. По её словам, наибольшим спросом весной и осенью пользуются кандидаты, ищущие работу в сферах производства и строительства, а также менеджеры по продажам и маркетологи, от которых зависит сбыт продукции. Ректуры тоже имеют все шансы занять хорошую вакансию.