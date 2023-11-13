7 частых ошибок при устройстве на работу, которые совершают новички

В среднем на одну вакансию работодателям приходит 250 откликов. А на собеседование обычно приглашают четверых-пятерых кандидатов. Если вы стали одним из немногих претендентов на желаемую должность, это само по себе достижение. Однако если вас пригласили на собеседование, но не перезвонили и на работу не взяли, то, скорее всего, с вашим резюме всё в порядке, а вот на интервью что-то пошло не так… Но что именно?

Ошибка № 1. Пассивность

7 частых ошибок при устройстве на работу и как их избежать. Фото © Shutterstock

Первое время человек испытывает дискомфорт, находясь в незнакомой ситуации. Страх перед неизведанным может вызывать отсутствие инициативы и интереса к жизни компании. Иногда слишком большой объём информации, необходимой к усвоению прибывшими на должность, препятствует активности новичка, что воспринимается как равнодушное отношение к работе и коллективу.

Ошибка № 2. Отсутствие мотивации

Главная ошибка: вы не смогли убедить рекрутера в своей мотивации. По этой причине отказывают даже соискателям с отличным послужным списком и впечатляющим опытом работы. Что с того, что у вас все необходимые навыки, если рекрутер не понял, что вы готовы выкладываться по максимуму? Зачем компании брать человека даже с 15-летним опытом и связями, если он, судя по всему, не намерен задерживаться в компании надолго? Отправляясь на собеседование, заранее продумайте, как вы будете отвечать на вопрос, почему вы хотите у нас работать. Вы должны показать, что вам интересны дела компании, что вы хотите внести свой вклад в её успех и нацелены на долгое плодотворное сотрудничество. Задавайте правильные вопросы, заранее изучив историю фирмы.

Ошибка № 3. Отсутствие знаний о месте работы

Безынициативность — типичная ошибка кандидата на собеседовании. Фото © Shutterstock

Это самая частая ошибка новичков. Обязательно подробно изучите вакансию и информацию о компании: продукт, миссия и ценности компании, насколько большой штаб, кто гендир и кто будет вашим непосредственным руководителем. Также можно более глубоко изучить продукт компании относительно ваших будущих задач, чтобы на собеседовании предложить идеи по улучшению и развитию бизнеса. Кто знает, такая вовлечённость точно заинтересует.

Ошибка № 4. Постоянные сравнения с предыдущим местом работы

Если новое место кажется совсем другим, а порой даже сложнее, человек может начать постоянно сравнивать его с прошлой работой, которая вроде была лучше. И если руководитель, рекрутер или коллеги не спрашивают о том, какие были условия и обязательства на прошлом месте работы, то без надобности о них лучше не рассказывать, иначе косых взглядов не избежать.

Ошибка № 5. Опоздать или не прийти на собеседование

7 распространённых ошибок при устройстве на работу, которые совершают кандидаты. Фото © Shutterstock

Непунктуальных сотрудников никто не любит. Если вы опоздали на вашу первую встречу, то что будет дальше? Да, есть форс-мажор, никто не застрахован, но если вы понимаете, что, скорее всего, опоздаете, то предупредите об этом заранее или перенесите встречу. В этом нет ничего плохого.

Ошибка № 6. Не включать веб-камеру во время онлайн-собеседования

Даже в 2023 году иногда кандидаты не включают веб-камеру во время собеседования, где очень важен зрительный контакт. Потенциальный работодатель хочет увидеть своего будущего сотрудника в лицо и понять, кому он доверит часть своего бизнеса. Сюда же можно отнести плохое качество связи во время звонка, что тоже портит впечатление, особенно когда часть времени человек пытается решить проблему со связью.

Ошибка № 7. Подкачал внешний вид

Что не нужно делать на приёме на новую работу, чтобы вас взяли? Фото © Shutterstock

Не то чтобы рекрутеры дружно выступали против свободы самовыражения в целом и устраивали показ мод — вовсе нет. Главное — помнить о том, соответствует ли ваш внешний вид месту, куда вы хотите попасть на работу. То, что позволено бармену или дизайнеру, не подойдёт менеджеру банка. Одевайтесь уместно!