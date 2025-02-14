В Госдуме хотят запретить работать психологам без высшего образования

В России следует как можно скорее принять закон «Об основах психологической деятельности», который обяжет психологов иметь высшее профильное образование, заявила на заседании рабочей группы Экспертного совета Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства его председатель Нина Останина. Об этом стало известно Инфо24.

Вопрос о принятии этого закона «не просто назрел, а требует скорейшего решения с позиции общества и национальной безопасности», уверена депутат. Она отметила, что для россиян обращение к психологу становится все более привычной практикой. Например, в 2024 году спрос на услуги достиг максимального уровня за последние 15 лет. Особенно актуальной эта тема стала после начала СВО для её участников и их родных.

Законопроект сможет определить статус психологов, структурировать их работу «на пользу государства и общества» и создаст для неё правовые основы, а также позволит повысить качество подготовки специалистов в этой сфере.

«Базовое требование закона: психолог — это специалист с высшим специальным образованием. В законе выделен специальный переходный период для специалистов, проходящих переподготовку. За этот период они смогут получить высшее образование», — рассказала Нина Останина и напомнила, что в последнее время в России поступает много жалоб на платные психологические услуги.