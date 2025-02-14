Психолог объяснил, как правильно реагировать на манипуляцию молчанием

Манипуляции через игнорирование могут стать настоящей пыткой, особенно если такие методы применяют близкие люди. Столкнувшись с таким молчанием, следует не поддаваться чувству вины. Об этом рассказал психолог Сергей Доценко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» и поделился советами по преодолению неприятной ситуации.

Важно помнить, что человек, подвергающийся таким манипуляциям, не должен испытывать чувства стыда или вины. Манипулятор использует подобные приёмы, чтобы вывести жертву из равновесия и вызвать у неё страх и неуверенность.

«Когда мы понимаем, что человек чувствует себя виноватым или ему стыдно, то оппоненту гораздо проще получить свой результат. Он точно понимает, что вы, желая искупить свою вину, вы будете более сговорчивыми», — подчеркнул психолог.

Первым шагом к решению проблемы является распознавание манипуляции. Также важно не поддаваться навязываемому чувству вины. Далее стоит попытаться понять, почему этот человек использует такие методы по отношению к вам.