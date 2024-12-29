Учёные раскрыли, какая поза свойственна манипуляторам

Исследователи из Макгиллского университета в Канаде обнаружили, что так называемая «поза силы» — когда плечи расправлены, спина прямая, а ноги широко расставлены — может быть связана с манипулятивным поведением. Об итогах этого исследования было сообщено в журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

В рамках исследования учёные выяснили, что индивиды, предпочитающие доминирующие позиции, часто имеют заниженный уровень эмпатии и располагают определёнными психопатическими чертами. Эти выводы были получены в результате пятиступенчатого эксперимента, в рамках которого участники предоставили фотографии, на которых они изображены в естественных позах. Использовав технологию машинного обучения OpenPOSE, ученые проанализировали различные параметры тела, включая углы наклона головы и линии плеч.

На втором этапе испытуемым предстояло воспроизвести как доминирующие, так и подчинённые позы, а на третьем этапе исследователи изучали активность мышц шеи и плеч. В частности, грудино-ключично-сосцевидная мышца была выделена как ключевой компонент для формирования позы, демонстрирующей доминирование.

Авторы работы подчеркнули, что связь между позой и личностью не обладает прямой причинно-следственной природой. Тем не менее, они отметили, что те, кто использует свою осанку для создания впечатления силы или запугивания, могут представлять определённую угрозу.