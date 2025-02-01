Манипуляция будет усиливаться: Психолог объяснил, как противостоять игнору
Психолог Доценко: Манипуляция молчанием будет усиливаться в случае успеха
«Слово — серебро, а молчание — золото», — гласит народная поговорка. Однако психолог Сергей Доценко уверен, что молчание — это инструмент для манипуляции, которая, к слову, действует не на всех. По словам эксперта, намного проще вывести человека из равновесия, накричав на него.
Тем не менее если манипулятор достигнет успеха, то игнор усилится, подчеркнул психолог в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Проблема развивается по мере того, как он проверяет реакцию жертвы, поэтому со временем давление станет жёстче и агрессивнее, пока не войдёт в привычку.
«Любое психологическое насилие, в том числе игнорирование, наверное, становится неприемлемым для вас, когда вы понимаете, что оно имеет некую систематичность», — отметил специалист.
По его словам, если вами манипулировали с помощью молчания единожды, то имеет смысл проанализировать ситуацию и обсудить её с собеседником. Однако если партнёр не понимает, что подобное поведение для вас неприемлемо, то придётся расстаться с ним.
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