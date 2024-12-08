Россиянам назвали способы быстро вычислить чёрных «‎психологов-гипнотизёров»

Россиян предупредили об опасности чёрных психологов. Они не стремятся помочь своим клиентам решить душевные проблемы. Такие «специалисты» превращают слабости людей в инструмент наживы или влияния, заявил юрист Давид Адамс.

По его словам, часто чёрные психологи используют в общении гипнотизирующий стиль: монотонный голос, слишком обтекаемые формулировки или, наоборот, излишнюю эмоциональность. Это попытка ввести жертву в транс.

«Реагируйте осознанно: задавайте неудобные вопросы, прерывайте поток их речи. Любой профессионал должен быть готов обсуждать свою работу спокойно и по существу», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Чёрные психологи могут избегать решения реальной проблемы. Поэтому не бойтесь просить у специалиста чёткий план работы, спрашивать о конечной цели. На начальном этапе можно составить совместное письменное соглашение о целях и методах работы. Например, прописать определённое количество сеансов без дополнительных финансовых затрат. Юрист уточнил, что те, кто честен, не откажутся от такого плана.

«Если услышите ответ в духе «доверяйте процессу», это тревожный знак», — добавил он.

Кроме того, может быть полезно записывать разговор с психологом, чтобы потом оценить, насколько допустимы были его рекомендации. С юридической точки зрения подобные записи могут стать основой для заявления о злоупотреблении доверием, подчеркнул Адамс.