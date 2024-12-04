Не вывозим: Спрос на психологов у россиян вырос в два раза к концу непростого 2024 года

Спрос на услуги психологов в осенне-зимний период увеличился вдвое. Основные запросы касаются выгорания и тревожности: россияне стремятся восстановиться после непростого 2024 года.

По данным опрошенных психологов, опрошенных SHOT ПРОВЕРКОЙ, в этом году россияне проявляют меньший интерес к подведению личных итогов, чтобы избежать лишних разочарований и не усугублять свои переживания. Специалисты отмечают, что 2024 год оказался тяжелым, и люди сосредоточены не на достижениях, а на решении актуальных проблем — возвращении стабильности в свою жизнь. Главные запросы клиентов связаны с выгоранием и тревожностью, которые значительно усилились в этом году.

Несмотря на обострение чувства тревоги, психологи все же рекомендуют подводить итоги года, фиксируя даже самые незначительные положительные изменения. Пользователи социальных сетей уже выражают разочарование своими выводами, но одновременно радуются, что «кармический» 2024 год, как его охарактеризовали астрологи, скоро завершится.