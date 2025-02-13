Психолог Быстрова: Дыхательные практики помогут избавиться от мыслей перед сном

Хороший сон — залог отличного самочувствия и продуктивного дня. Но что делать, если заснуть никак не получается, и в голову то и дело лезут навязчивые мысли? Психолог Анастасия Быстрова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделилась простыми советами, которые помогут наладить ночной отдых.

По словам специалиста, в первую очередь важно создать комфортную обстановку. За несколько часов до сна приглушите свет, проветрите комнату и откажитесь от интенсивных физических нагрузок. Ужинать рекомендуется за два-три часа до сна и только лёгкими блюдами. Также положительное влияние на качество сна оказывают дневные прогулки.