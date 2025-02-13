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13 февраля, 03:03

Психолог Быстрова: Дыхательные практики помогут избавиться от мыслей перед сном

Хороший сон — залог отличного самочувствия и продуктивного дня. Но что делать, если заснуть никак не получается, и в голову то и дело лезут навязчивые мысли? Психолог Анастасия Быстрова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделилась простыми советами, которые помогут наладить ночной отдых.

По словам специалиста, в первую очередь важно создать комфортную обстановку. За несколько часов до сна приглушите свет, проветрите комнату и откажитесь от интенсивных физических нагрузок. Ужинать рекомендуется за два-три часа до сна и только лёгкими блюдами. Также положительное влияние на качество сна оказывают дневные прогулки.

Если сон прерывистый, стоит полностью исключить кофеин из рациона. А справиться с навязчивыми мыслями помогут медитативная музыка и дыхательные упражнения, подытожила Быстрова.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasonych

Антон Голыбин
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