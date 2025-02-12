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12 февраля, 15:51

«Десять раз подумайте»: Психолог объяснила, почему дарить валентинки коллегам — плохая идея

Психолог Миллер призвала россиян не дарить коллегам по работе валентинки

В преддверии Дня святого Валентина 14 февраля психолог-сексолог Александра Миллер призвала россиян не дарить валентинки коллегам по работе. Специалист считает, что такой презент может вызвать неоднозначную реакцию и привести к недопониманиям.

«Прежде чем дарить валентинку, подумайте десять раз о том, что, во-первых, вам работать с этим человеком, во-вторых, возможно, вы пробудите в нём какие-то чувства, которые не хотели бы видеть, а валентинку подарили просто в шутку или как-то ещё», — сказала Миллер в интервью с Инфо24.

Ранее россиянам дали совет, как победить тоску перед Днём святого Валентина. Одиноким людям специалисты рекомендуют полюбить себя: хвалить за успехи и достижения, заботиться о своём теле и практиковать самосострадание.

Россияне охладели ко Дню святого Валентина
Россияне охладели ко Дню святого Валентина
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / triocean

Полина Никифорова
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