«Десять раз подумайте»: Психолог объяснила, почему дарить валентинки коллегам — плохая идея

В преддверии Дня святого Валентина 14 февраля психолог-сексолог Александра Миллер призвала россиян не дарить валентинки коллегам по работе. Специалист считает, что такой презент может вызвать неоднозначную реакцию и привести к недопониманиям.

«Прежде чем дарить валентинку, подумайте десять раз о том, что, во-первых, вам работать с этим человеком, во-вторых, возможно, вы пробудите в нём какие-то чувства, которые не хотели бы видеть, а валентинку подарили просто в шутку или как-то ещё», — сказала Миллер в интервью с Инфо24.