Не во сне, а наяву: Эта смертельная болезнь может провоцировать ночные кошмары

Почти каждый человек и не раз сталкивался с ночными кошмарами. Как правило, они возникают из-за перевозбуждения нервной системы, например, после просмотра фильма ужасов или тяжёлого дня. Однако в некоторых случаях плохие сны могут быть симптомами различных болезней и возникать из-за приёма медикаментов. Об этом заявила NEWS.ru невролог Фатима Магомедова.

По словам врача, ночные кошмары свойственны для опухолей головного мозга, нарколепсии и тревожно-депрессивного расстройства. Также плохие сны могут сниться людям с зависимостями.

«Это, например, нарколепсия, синдром обструктивного апноэ сна, тревожно-депрессивное расстройство, зависимости (алкогольная, наркотическая, лекарственная), злокачественные новообразования, опухоли головного мозга», — пояснила Магомедова.

Медик добавила, что ночные кошмары чаще всего отражают переживания, страхи и накопленные в течение дня эмоции. Причём женщины чаще убегают от монстров и переживают апокалипсисы во сне, чем мужчины.