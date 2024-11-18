Новое открытие о продолжительности жизни заставит вас перестать спать при свете

Австралийские ученые из Университета Флиндерса провели исследование и выявили связь между уровнем освещения в зависимости от времени суток и риском преждевременной смерти. Результаты работы были опубликованы в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Воздействие ярких ночей и темных дней может нарушить наши циркадные ритмы, а это нарушение, как известно, приводит к различным проблемам со здоровьем, включая диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с психическим здоровьем и повышает риск летального исхода», — уточнил старший автор статьи, сомнолог Шон Кейн.

В исследовании приняли участие 88,9 тысячи добровольцев из Великобритании, за которыми восемь лет наблюдала команда исследователей. Добровольцы носили датчики освещения в течение недели. Результаты показали, что яркий свет ночью повышает риск преждевременной смерти на 21–34%, тогда как дневное освещение снижает этот риск на 17–34%.

Дополнительное компьютерное моделирование подтвердило, что сила и ритм циркадных ритмов зависят от световых условий, что еще раз подчеркивает важность соблюдения естественного соотношения света и тьмы для здоровья. Исследователи отмечают, что современные привычки, такие как работа в ночные смены и избыток света в офисах, могут негативно влиять на циркадные ритмы.

Специалист по сну Дэниел Уиндред подчеркивает, что контроль условий освещения особенно важен для тех, кто подвержен риску нарушения циркадных ритмов, например, в условиях интенсивной терапии или в учреждениях для пожилых людей. Он также отметил, что простые изменения, такие как увеличение дневного освещения и уменьшение ночного, могут значительно улучшить здоровье и способствовать долголетию.