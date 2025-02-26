Невролог объяснила смертельную опасность от практики сна с заклеенным ртом

Россияне всё чаще практикуют сон с заклеенным ртом. Модный способ якобы обеспечивает качественный отдых и препятствует храпу. Однако адепты данной методики не просто рискуют здоровьем, но и подвергают себя смертельной опасности, уверена невролог Елена Мирошник.

«Несмотря на обещания улучшения качества сна, этот метод сопряжён с рядом рисков. Заклеенный рот может привести к ограничению потока воздуха, особенно у тех, кто спит на спине или имеет уже существующие проблемы с дыхательными путями», — предупредила она в интервью РИА «ФедералПресс».

По словам эксперта, сон с заклеенным ртом даже при использовании дышащих лент ухудшает вентиляцию лёгких и повышает риск гипоксии. Она подчеркнула, что в экстренных случаях человеку может быть необходимо переключиться с носового на ротовое дыхание, а модная практика помешает этому.