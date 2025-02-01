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1 февраля, 10:24

«Серость, мало света, слякоть»: Россиянам объяснили, как восстановить режим сна зимой

Сомнолог Царёва: Восстановить режим сна поможет подъём в одно и то же время

Зимой из-за погодных особенностей у многих людей нарушается режим сна. Однако восстановить здоровый ритм можно, соблюдая несколько советов, которые дала врач-сомнолог Елена Царёва. В частности, она рекомендовала, вставать в одно и то же время.

«Серость, маленькое количество света из-за большой облачности, слякоть — эти факторы становятся причинами нарушения сна. Потому здесь можно рекомендовать, помимо соблюдения времени подъёма, максимальную освещенность в первые минуты после пробуждения», — отметила эксперт.

Также в беседе с интернет-изданием Regions.ru она призвала не пользоваться гаджетами перед отходом ко сну и не злоупотреблять бодрящими напитками, например, кофе. Кроме того, восстановить режим сна поможет физическая активность по утрам, уверена врач.

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Ранее сомнолог объяснил, для чего нужны утяжелённые одеяла. Кроме того, россиянам назвали идеальную для сна температуру в комнате.

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pixabay / manbob86

Борис Эльфанд
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