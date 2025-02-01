«Серость, мало света, слякоть»: Россиянам объяснили, как восстановить режим сна зимой

Зимой из-за погодных особенностей у многих людей нарушается режим сна. Однако восстановить здоровый ритм можно, соблюдая несколько советов, которые дала врач-сомнолог Елена Царёва. В частности, она рекомендовала, вставать в одно и то же время.

«Серость, маленькое количество света из-за большой облачности, слякоть — эти факторы становятся причинами нарушения сна. Потому здесь можно рекомендовать, помимо соблюдения времени подъёма, максимальную освещенность в первые минуты после пробуждения», — отметила эксперт.