Для детей и взрослых: Сомнолог объяснил, для чего нужны утяжелённые одеяла

Утяжелённые одеяла помогают быстрее уснуть при повышенной тревожности, что особенно актуально для гиперактивных детей. Однако воспользоваться полезном средством могут и взрослые люди. Об этом рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов. Тем не менее, по его словам, вес одеяла глобально не влияет на качество сна.