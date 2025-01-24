Для детей и взрослых: Сомнолог объяснил, для чего нужны утяжелённые одеяла
Сомнолог Кудинов: Утяжелённые одеяла помогают быстрее уснуть при тревожности
Утяжелённые одеяла помогают быстрее уснуть при повышенной тревожности, что особенно актуально для гиперактивных детей. Однако воспользоваться полезном средством могут и взрослые люди. Об этом рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов. Тем не менее, по его словам, вес одеяла глобально не влияет на качество сна.
«Существуют специальные утяжелённые одеяла. Они содержат дополнительные тяжёлые элементы для того, чтобы создавать большое давление на кожу. Это сделано специально для лечения тревоги. В основном это используется для лечения гиперактивных детей», — отметил собеседник РИАМО.