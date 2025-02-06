Опасно для сердца: Россиянам дали советы по борьбе с недосыпом
Сомнолог Бочкарёв: Хронический недосып неблагоприятно сказывается на сердце
Хронический недосып негативно влияет на здоровье, в частности на сердце, а также вызывает утомляемость, раздражительность, проблемы с памятью и чувство голода. Поэтому с ним нужно бороться, рассказал старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории сомнологии НМИЦ имени Алмазова Михаил Бочкарёв.
Он подчеркнул в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что человек должен тратить на сон достаточное количество времени. Например, его можно добрать днём, поспав 10-20 минут. Отоспаться позволительно и на выходных. А в будни можно взбодрить себя физической активностью.
«Можно взбодрить себе ярким светом. Может быть прогулка на свежем воздухе, когда вы спешите на работу пешком. Но всё равно, если вы не доспали, то лучше поспать днём», — рекомендовал сомнолог.
Ранее россиянам назвали идеальную для сна температуру в комнате. Кроме того, врач объяснил, как восстановить режим сна зимой. А ещё был составлен вечерний рацион со снотворным эффектом.