Опасно для сердца: Россиянам дали советы по борьбе с недосыпом

Хронический недосып негативно влияет на здоровье, в частности на сердце, а также вызывает утомляемость, раздражительность, проблемы с памятью и чувство голода. Поэтому с ним нужно бороться, рассказал старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории сомнологии НМИЦ имени Алмазова Михаил Бочкарёв.

Он подчеркнул в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что человек должен тратить на сон достаточное количество времени. Например, его можно добрать днём, поспав 10-20 минут. Отоспаться позволительно и на выходных. А в будни можно взбодрить себя физической активностью.