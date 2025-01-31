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31 января, 04:55

Сон в помощь: Врач перечислила домашние способы поднять низкое давление без лекарств

Врач Волгина: Давление может упасть из-за нарушений в работе нервной системы

Низкое артериальное давление возникает по разным причинам, даже от перепада температур. В большинстве случаев нормализовать цифры на тонометре можно и дома, однако в некоторых ситуациях необходимо экстренно обращаться к врачу, рассказала Life.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Одна из самых частых [причин] — нарушения в работе вегетативной нервной системы. Однако о данной ситуации можно говорить, когда исключены другие серьёзные заболевания. В случае вегетативной дисфункции нормализовать артериальное давление можно коррекцией образа жизни: регулярным правильным питанием, дозированными физическими нагрузками, соблюдением режима сна», — подчеркнула медик.

Отдых показан и тем, у кого давление понижается из-за беременности или чрезмерных нагрузок, добавила Волгина. Для кратковременного повышения АД также можно использовать кофеинсодержащие напитки, но у некоторых они вызывают ещё и учащение сердцебиения, жар и тревогу.

«К сожалению, часто низкое артериальное давление может быть следствием серьёзных состояний, таких как пороки сердца, артерий, системных и эндокринных заболеваний, патологии печени, головного мозга и многих других. В таких ситуациях самостоятельно повышать артериальное давление может быть опасно для жизни и здоровья», — подытожила врач, призвав всегда доверять постановку диагноза профессионалам.

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Ранее Life.ru сообщал, что для определения точного давления измерения нужно проводить не менее трёх раз. В этом случае можно избежать реакции тонометра на декомпрессию сосудов.

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Freepik / freepik

Андрей Горяничев
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