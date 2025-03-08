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8 МАРТА

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8 марта, 08:00

Цветочный тест: Дамы с букетами и горшки на подоконнике — сколько фильмов СССР вы отгадаете?

Весна, запах цветов, первые лучи солнца — всё это создаёт особое настроение, напоминая о тепле и нежности! Так давайте совместим приятное с полезным и прокачаем знания.

Мы не могли пройти мимо и не поздравить прекрасных женщин с 8 Марта — самым чудесным и светлым праздником, поэтому сегодня вас ждёт самое ароматное испытание! В СССР цветы тоже были символом внимания, любви и уважения. Они украшали не только столы и подоконники, но и кадры любимых фильмов, становясь частью истории. Комнатные растения в горшках, букеты в вазах, цветущие клумбы — всё это создавало атмосферу уюта и вдохновения, превращая обычные дни в маленькие праздники! Но сможете ли вы угадать культовые советские фильмы всего лишь по кадру с растениями?

А вы знали, что история возникновения праздника 8 Марта не такая позитивная? Как появилась традиция поздравлять женщин с этим днём и правда ли, что это день нежности и цветов, рассказали в новом материале! А если хотите, чтобы муж начал носить вас на руках и дарить букеты не только на праздники, то срочно перестаньте делать эти 5 вещей, ведь они разрушают отношения.

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Коллаж © Life.ru. Фото © «Служебный роман» (Фильм, 1977), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов / Kinopoisk © «Любовь и голуби» (Фильм, 1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин/ Kinopoisk, © Freepik / freepik

Виктория Мишинкина
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