Цветочный тест: Дамы с букетами и горшки на подоконнике — сколько фильмов СССР вы отгадаете?

Мы не могли пройти мимо и не поздравить прекрасных женщин с 8 Марта — самым чудесным и светлым праздником, поэтому сегодня вас ждёт самое ароматное испытание! В СССР цветы тоже были символом внимания, любви и уважения. Они украшали не только столы и подоконники, но и кадры любимых фильмов, становясь частью истории. Комнатные растения в горшках, букеты в вазах, цветущие клумбы — всё это создавало атмосферу уюта и вдохновения, превращая обычные дни в маленькие праздники! Но сможете ли вы угадать культовые советские фильмы всего лишь по кадру с растениями?