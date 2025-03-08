Вся власть воображению! 7 трендов из 60-х, которые актуальны весной 2025, как никогда

Для некоторых «свингующие шестидесятые» не теряют актуальности никогда. Но в обычном мире тенденция на шестидесятнические тренды в моде и культуре летает по культурному пространству, как комета или спутник, возвращаясь где-то раз в 10–20 лет. И сейчас пришёл её черёд. Что носить, чтобы внести немного хиппи-энергетики в свой наряд? Как по ошибке не выбрать аксессуары, которые ассоциируются не с хиппи, а с хипстерами? Рассказывает Life.ru.

Большие солнечные очки

Шестидесятые популяризировали солнечные очки — чем больше, тем лучше, брат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ann Haritonenko

Большие солнцезащитные очки — это один из главных признаков 60-х годов. Видимо, в это десятилетие солнце светило особенно ярко, а трава была зеленее. Какие очки отражают дух десятилетия, какие можно носить: не поверите, но вообще любые, лишь бы они были побольше. Но стоит отметить, что в большей степени с шестидесятыми ассоциируются легендарные «авиаторы», в которых можно было заметить, например, журналиста Хантера Томпсона. В остальном формы, модные весной 2025 года, и правда абсолютно любые: квадратные, узкие, вытянутые, формы «Манхэттен» и «Стрекоза»… А вот с «вэйфарерами» будьте осторожнее: глобально они ассоциируются больше с 50-ми годами, а в наших широтах прочно связаны с хипстером образца 2013 года.

Массивная бижутерия, причём пластиковая

Массивная пластиковая бижутерия — пик моды шестидесятых! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sofia Zhuravetc

Повезёт, если вам удастся достать те самые броши, серьги размером в полголовы или браслеты, занимающие площадь в треть предплечья. Если нет, то пластик всё же не лучший выбор для украшений: сейчас он не такой прочный, как в 60-х, но зато окружающую среду загрязняет куда эффективнее. Тренд десятилетия определила Коко Шанель, которая утверждала: на улице нужно носить только бижутерию, настоящие украшения — дома. В этом был смысл: камер на улицах городов ещё не было, золотые серьги с вас на улице могли попросту сорвать. А пластик — это для того поколения модниц принципиально новый материал, нечто, не существовавшее ещё во времена их детства, поэтому его использовали повсеместно. Именно пластмасса позволила создать невероятные космические формы, которыми так славятся украшения того времени. Помните: они должны быть яркими, кислотных цветов.

Модные головные уборы весной 2025

Наденьте на голову платок или кепи, чтобы быть похожей на Одри Хепбёрн. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alena Ozerova

Раньше в «цивилизованном» обществе носить головной убор всегда и везде было обязательно. В 1960-е эта тенденция сошла на нет. Отсутствие шляпы компенсировалось безупречной укладкой своих природных волос. Но не повсеместно. Некоторые модницы всё же использовали головные уборы как интересный аксессуар. В первую очередь это были шёлковые платки. Их можно было как повязать на голову в стиле деревенской бабушки, но с особым шиком, так и надеть на шею. Второй тренд — кепи. Вообразите себя кем-нибудь из семейства Шелби и смело надевайте весной 2025 года «острый козырёк».

Сумки в стиле ретро — тренд сезона весна-2025

Сумки в стиле ретро, разноцветные, бохо или из синтетики — тренд 60-х, который снова в моде в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Look Studio

Ридикюль или маленькая сумочка-клатч — не важно, главное, все они должны быть жёсткой формы. Могут быть маленькими, могут быть размером с портфель — тоже не важно. Модные материалы сезона весна-2025 — нестареющая настоящая кожа, новомодная искусственная, винил, в СССР вообще полиэтилен… Плетёные сумки с бусами в стиле бохо — тоже признак эпохи. Если сумка разноцветная с геометрическими абстрактными узорами — вообще шикарно!

Пальто и платья в форме буквы А

Пальто и платья в виде трапеции — писк моды того времени и актуальный тренд в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Victoria Fox

Тренд весны-2025 — пальто и платья в форме буквы А, или же в форме трапеции. Это как посмотреть. На наш взгляд, это просто конус. Пальто или платье должно быть узким в плечах, но книзу расширяться до невменяемых размеров. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это не так стесняет движения, как юбка-карандаш. Такое модное весной 2025 года пальто можно купить, достать или же сшить самой — лекал в Интернете предостаточно. По материалам это может быть как настоящая шерсть, так и искусственная, а также люрекс для платьев и болонья. Последняя особенно популярна была в СССР.

Водолазки из синтетики снова в моде в 2025 году

Синтетические водолазки — минималистично, сердито, удобно, подходит для мартовской погоды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Victoria Fox

Водолазка — это отличительная черта шестидесятых. Популяризировал их французский философ Мишель Фуко, так как у него не было жены и он не мог позволить себе каждое утро гладить рубашки, следовательно, профессор выкрутился с присущей французам элегантностью. Синтетические водолазки ещё долго ассоциировались исключительно с ним. Попробуйте внедрить их в свой образ и вы. Водолазки красивые, удобные и защищают вашу шею в непредсказуемую мартовскую погоду.

Нейлоновые блузки — тренд 2025 года

Тренды сезона весна-2025: нейлоновые блузки в буквальном смысле заставляют вас сиять. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Markevich

Нейлоновые блузки — тот тренд 60-х, который нашёл свою популярность и в нулевых годах. Нейлон в них добавляли, чтобы те радовали окружающих глянцевым блеском. Особенно шикарно будет, если найдёте такую рубашку с паттерном прямо из тех времён. Но обычная белая блузка тоже подойдёт: можете представить себя Йоко Оно, она как раз носила такие рубашки. Да и Джон Леннон их носил, и Пол Маккартни, и Ринго Стар, и все остальные из «Битлз».