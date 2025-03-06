Культурный код русских везде: Какие имена раньше были только у нас, а теперь популярны в мире
Эти имена когда-то были характерны исключительно для России, но теперь они приобрели популярность и в других странах. Миграция, влияние медиа и Интернета, а также растущий интерес к русской культуре помогают нам всё чаще слышать родные имена во всех уголках планеты.
Глобализация охватила все сферы жизни, и имена не стали исключением. Раньше некоторые имена были исключительно русскими, узнаваемыми лишь на территории бывшего Советского Союза. Однако время текло, а культурный обмен становился всё активнее, что привело к тому, что эти когда-то исключительно российские имена обрели популярность по всему миру. В этой статье мы расскажем о некоторых из них. Готовы удивляться?
Имя Тамара
Какие имена раньше были только в России? Фото © ТАС С/ Григорий Калачьян, Леонид Свердлов
Имя Тамара, означающее «финиковая пальма» и имеющее библейские корни, получило особую популярность в Грузии благодаря царице Тамаре. В советский период оно распространилось по всему русскоязычному миру. Однако его популярность вышла далеко за пределы бывшего СССР. Сегодня Тамар можно встретить по всему миру — от испанской триатлонистки Тамары Гомез-Гарридо до американской блогерши Тамары Чемберс и никарагуанской активистки Тамары Давилы, что свидетельствует о его глобальном распространении.
Женское имя Вера
Имя Вера, в отличие от имён Любовь и Надежда, получило широкое международное распространение, сохраняя свою оригинальную форму даже в англоязычных странах вместо перевода на местные эквиваленты, такие как Faith — вера на английском языке. В качестве примеров можно привести голландскую велосипедистку Веру Кудоодер, аргентинскую сценаристку Веру Фогвилл, бразильскую актрису Веру Фишер и многочисленных других носительниц этого имени в англоязычном мире.
Имя Саша
Женские русские имена, которые теперь популярны во всём мире. Фото © ТАСС / Алексей Брянов
Уменьшительное имя Саша, производное от классического Александр («защитник»), стало популярным за пределами России, получив самостоятельное значение и даже попадая в рейтинги популярных имён. Среди известных представительниц этого имени — новозеландская активистка и адвокат Саша Макмикинг, американская актриса Саша Лейн и Саша Обама, дочь бывшего президента США.
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ТАСС / Борис Кавашкин , Валерий Христофоров