Культурный код русских везде: Какие имена раньше были только у нас, а теперь популярны в мире

Глобализация охватила все сферы жизни, и имена не стали исключением. Раньше некоторые имена были исключительно русскими, узнаваемыми лишь на территории бывшего Советского Союза. Однако время текло, а культурный обмен становился всё активнее, что привело к тому, что эти когда-то исключительно российские имена обрели популярность по всему миру. В этой статье мы расскажем о некоторых из них. Готовы удивляться?

Имя Тамара

Какие имена раньше были только в России? Фото © ТАС С/ Григорий Калачьян, Леонид Свердлов

Имя Тамара, означающее «финиковая пальма» и имеющее библейские корни, получило особую популярность в Грузии благодаря царице Тамаре. В советский период оно распространилось по всему русскоязычному миру. Однако его популярность вышла далеко за пределы бывшего СССР. Сегодня Тамар можно встретить по всему миру — от испанской триатлонистки Тамары Гомез-Гарридо до американской блогерши Тамары Чемберс и никарагуанской активистки Тамары Давилы, что свидетельствует о его глобальном распространении.

Женское имя Вера

Имя Вера, в отличие от имён Любовь и Надежда, получило широкое международное распространение, сохраняя свою оригинальную форму даже в англоязычных странах вместо перевода на местные эквиваленты, такие как Faith — вера на английском языке. В качестве примеров можно привести голландскую велосипедистку Веру Кудоодер, аргентинскую сценаристку Веру Фогвилл, бразильскую актрису Веру Фишер и многочисленных других носительниц этого имени в англоязычном мире.

Имя Саша

Женские русские имена, которые теперь популярны во всём мире. Фото © ТАСС / Алексей Брянов