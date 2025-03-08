Между нами лёд. Почему легендарные Татьяна Тарасова и Ирина Роднина не общаются больше 40 лет Две глыбы советского фигурного катания никак не хотят мириться и регулярно задевают друг друга в интервью. Life раскрывает подробности громкого скандала. 7 марта, 21:15 Тренер Татьяна Тарасова и олимпийская чемпионка Ирина Роднина конфликтуют уже давно. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Владимир Гердо, © Freepik

Прославленная фигуристка Ирина Роднина и выдающийся тренер Татьяна Тарасова несколько десятилетий не общаются друг с другом. Что же послужило причиной такого серьёзного конфликта?

Успешный тандем

В далёком 1974 году пара Ирина Роднина / Александр Зайцев приняла решение уйти от Станислава Жука в группу Татьяны Тарасовой. Тогда 27-летняя дочь хоккейного гения Анатолия Тарасова только начинала работать тренером, но уже считалась перспективной. Ирина была младше своей наставницы всего на два года. Но, несмотря на это, сотрудничество дуэта с Тарасовой оказалось крайне плодотворным.

Советские фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

До 1980 года эта пара не знала поражений. Они штамповали победу за победой. Под руководством Татьяны Анатольевны Роднина стала самой успешной фигуристкой в истории парного катания и добавила в свою коллекцию ещё две золотые медали Олимпийских игр (одну она взяла ещё до сотрудничества с ТАТ).

«Изначально она пришла ко мне на два года, — говорила Тарасова в интервью СЭ. — Если бы я была некомпетентна, то она бы меня поменяла. Но Роднина никуда от меня не уходила и осталась со мной на шесть долгих лет. И это были очень тяжёлые годы. Она рожала ребёнка, выходила на лёд после родов — первая и единственная. Такого никогда не было! У меня были хорошие программы — и мы отработали очень много новых элементов, которые тогда никто не делал. И она всегда выглядела лучше всех. А характер у неё очень неровный, истерический».

По завершении карьеры Ирина решила начать тренерскую деятельность, как Тарасова.

Начало конфликта

В 1981 году бывшая фигуристка стала тренировать и пригласила в свою группу хореографа Елену Черкасскую, которая на тот момент сотрудничала с Тарасовой. Переманивание не понравилось Татьяне Анатольевне, что и стало причиной многолетнего конфликта.

Как признавалась сама трёхкратная олимпийская чемпионка, она пыталась всё сделать правильно.

«Я приехала к Тарасовой на тренировку. «Таня, — говорю я, — вот такая история. Мне предложили собрать свою группу, и, естественно, хочется работать со своими. Как ты смотришь, если я начну с Леной?» Таня в ответ: «Да, конечно, друзья — это очень важно. Только с другом можно начинать большое дело». Я Ленке говорю: «Всё в порядке. Тарасова не против».

Татьяна Тарасова. Фото © ТАСС / «Спорт-Экспресс» / Александр Фёдоров

«Я покупаю большой букет роз и еду к Тарасовой на тренировку. Хотела вручить букет Татьяне Анатольевне в благодарность за то, что она меня понимает: я же начинающий тренер. С этим букетом вхожу на каток и слышу дикий крик. Татьяна Анатольевна налетает на Лену, что она предательница, что она бросает ребят. Вижу Лену, у которой глаза, полные слёз. Я резко подхожу, вручаю Лене этот букет, беру её за руку и забираю с катка. На следующий день Лена стала работать со мной», — писала Роднина в автобиографии «Слеза чемпионки».

Однако Татьяна Анатольевна так и не смогла простить предательство и до сих пор не изменила своего мнения. Впрочем, как и Роднина, которая больше не предприняла попыток извиниться и помириться с тренером, помогшим ей стать легендарной фигуристкой. В прессе до сих пор две великие личности регулярно пытаются поддеть друг друга.

Громкая перепалка

В 2019 году Роднина приняла участие в программе «Судьба человека», где снова рассказала о конфликте с Тарасовой.

— Она может быстро загореться, но при этом так же быстро отходит. Я совсем другой человек: если закрылась, то навсегда. Я бы не назвала то, что между нами было, ссорами. Потом мы это поняли. Я просто просила отпустить её работать со мной Черкасскую. Татьяна Анатольевна была против, — заявила олимпийская чемпионка.

Тарасова, конечно же, отреагировала на это интервью бывшей ученицы — через РБК — и в ответ обвинила свою бывшую подопечную.

— Это бред сумасшедшего. Лену Черкасскую я вообще на тот свет проводила. Я первая увидела, что она больна. Я с Леной вообще не ругалась, она мне была совершенно не нужна как хореограф. Она с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. У Черкасской был рак четвёртой степени, она не могла даже воду пить, а Роднина её отправила на соревнования в Австралию. Никогда в жизни Лену не обзывала! У нас отношения с Леной до Иры строились. Я была очень рада, что Родниной дали группу. У меня вообще нет такого качества, как зависть. Я очень давно с ней не общалась. Я даже не знаю, из-за чего она так сердится, мне всё равно, — ответила тренер.

На эти обвинения Роднина ответила незамедлительно.

Тренер Татьяна Тарасова (в центре) и фигуристы Александр Зайцев, Ирина Роднина (слева), Ирина Моисеева и Андрей Миненков. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-син

— Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется в виду тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году, — сказала Ирина в интервью спортивному изданию Sport24, ошибившись на год, хореограф умерла в 2001-м. — Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог её рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно — говорить о человеке, которого уже нет.

После этого Тарасова не выдержала и обозвала Роднину дурой.

— Главное, что слетело-то у неё. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призёром чемпионата США Анжелой Никодинов, а я — с Алёшей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко, — заявила тренер СЭ.

К сожалению, даже спустя почти 45 лет конфликт двух легенд фигурного катания и просто великих женщин советского и российского спорта не заканчивается. И надежд на примирение нет.

Авторы Галина Глазко