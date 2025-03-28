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Регион
28 марта, 11:55

Стало известно, сколько россиян отдыхает в разрушенной смертоносным землетрясением Мьянме

SHOT: В Мьянме сейчас отдыхают около сотни российских туристов

Около сотни российских туристов сейчас находятся в Мьянме, некоторые из них оказались в эпицентре землетрясения — Мандалае. Об этом сообщает SHOT.

Подземные толчки в Мьянме. Видео © Telegram / SHOT

По словам туристов, во время осмотра местных достопримечательностей рядом с ними внезапно обвалилась стена. Другой российский путешественник поехал посмотреть на крепость, однако её стены таких мощных подземных толчков не вынесли. Сейчас в Мандалае продолжают доставать людей из-под завалов.

  • Достопримечательности Мьянмы. Фото © Telegram / SHOT
    Достопримечательности Мьянмы. Фото © Telegram / SHOT
  • Статуи после землетрясения. Фото © Telegram / SHOT
    Статуи после землетрясения. Фото © Telegram / SHOT
  • Разрушенная фреска. Фото © Telegram / SHOT
    Разрушенная фреска. Фото © Telegram / SHOT
  • Крепость в Мьянме. Фото © Telegram / SHOT
    Крепость в Мьянме. Фото © Telegram / SHOT

Достопримечательности Мьянмы. Фото © Telegram / SHOT

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«Первый раз я в Мьянме и почти обделалась. У меня 9-й этаж. Я готовила, и потрясло так, что из кастрюли вода выплёскиваться стала. Мерзкое ощущение», — рассказала туристка.

В более туристическом городе — Янгоне — всё обошлось, там лишь почувствовали небольшую турбулентность. А вот в Нейпьидо разрушены оказались множество зданий. Электричество и заправки там также недоступны для жителей.

По предварительной информации, в результате произошедшего в Мьянме землетрясения погибли минимум 20 человек, среди которых 3-летний ребёнок. Ещё около 300 получили травмы.

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На чиле: Туристы плескались в бассейне на крыше небоскрёба в Бангкоке в разгар землетрясения

Многие здания в Мьянме оказались разрушены землетрясением. К примеру, ранее Королевский дворец Мандалай середины XIX века был частично повреждён подземными толчками. Он является одним из главных символов города.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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