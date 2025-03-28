Стало известно, сколько россиян отдыхает в разрушенной смертоносным землетрясением Мьянме

Около сотни российских туристов сейчас находятся в Мьянме, некоторые из них оказались в эпицентре землетрясения — Мандалае. Об этом сообщает SHOT.

Подземные толчки в Мьянме. Видео © Telegram / SHOT

По словам туристов, во время осмотра местных достопримечательностей рядом с ними внезапно обвалилась стена. Другой российский путешественник поехал посмотреть на крепость, однако её стены таких мощных подземных толчков не вынесли. Сейчас в Мандалае продолжают доставать людей из-под завалов.









«Первый раз я в Мьянме и почти обделалась. У меня 9-й этаж. Я готовила, и потрясло так, что из кастрюли вода выплёскиваться стала. Мерзкое ощущение», — рассказала туристка.

В более туристическом городе — Янгоне — всё обошлось, там лишь почувствовали небольшую турбулентность. А вот в Нейпьидо разрушены оказались множество зданий. Электричество и заправки там также недоступны для жителей.

По предварительной информации, в результате произошедшего в Мьянме землетрясения погибли минимум 20 человек, среди которых 3-летний ребёнок. Ещё около 300 получили травмы.