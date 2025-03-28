Королевский дворец Мандалай в Мьянме частично разрушен из-за землетрясения

Исторический дворец Мандалай, расположенный в одноименном городе Мьянмы, был частично поврежден в результате мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает портал Myanmar Now.

Этот дворец был построен в середине XIX века и является одним из главных символов города Мандалай, а также популярной туристической достопримечательностью.

По данным китайского сейсмологического управления, магнитуда землетрясения составила 7,9, тогда как Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил ее в 7,7. Вскоре после этого произошло вторичное землетрясение магнитудой 6,4.