Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 08:00

Королевский дворец Мандалай в Мьянме частично разрушен из-за землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Tony Wu Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Tony Wu Studio

Исторический дворец Мандалай, расположенный в одноименном городе Мьянмы, был частично поврежден в результате мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает портал Myanmar Now.

Этот дворец был построен в середине XIX века и является одним из главных символов города Мандалай, а также популярной туристической достопримечательностью.

По данным китайского сейсмологического управления, магнитуда землетрясения составила 7,9, тогда как Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил ее в 7,7. Вскоре после этого произошло вторичное землетрясение магнитудой 6,4.

Учёные выяснили, какие чудовищные катаклизмы ждут США и другие страны в 2025 году
Учёные выяснили, какие чудовищные катаклизмы ждут США и другие страны в 2025 году

Ранее Life.ru рассказывал, что подземные толчки в столице Таиланда ощущались около пяти минут, дома «ходили ходуном». Вода начала проливаться на землю из заполненных бассейнов на крышах. Туристы в панике бежали на улицу.

Марина Фещенко
  • Новости
  • мьянма
  • таиланд
  • В мире
  • Землетрясение в Таиланде
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar