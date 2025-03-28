Названы предварительные жертвы землетрясения в Таиланде и Мьянме
Число погибших в результате землетрясения в Мандалае и Бангкоке достигло 23 человек
Последствия землетрясения в Таиланде. Обложка © X / MarioBeteta
В Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, число жертв разрушительного землетрясения возросло до 20 человек. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на доктора Чжо Зина из местной городской больницы.
В Мандалае в больницу продолжают поступать новые пострадавшие, которых привозят на скорой помощи, автомобилях и мотоциклах, сообщают репортеры. Доктор Чжо Зин отметил, что в лечебном учреждении наблюдается нехватка врачей и медсестёр. Запасы перевязочных материалов тоже почти исчерпаны.
В Бангкоке, по информации губернатора Чадчарта Ситтипунта, погибли как минимум три человека, передает Reuters.
Напомним, что мощное землетрясение произошло 28 марта в Мьянме, затронув территорию Таиланда. Магнитуда составила около 7,7. За ними последовало еще одно землетрясение мощностью 6,4. В Бангкоке в результате подземных толчков обрушились несколько высоток. Точное количество жертв пока неизвестно, введён режим ЧС. Толчки ощущались в Индии, Китае, Лаосе и Бангладеш. В Бангкоке могут оставаться до 2 тысяч туристов из России, но спешно покидать тайскую столицу, или отменять забронированные туры никто пока не спешит.