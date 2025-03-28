Названы предварительные жертвы землетрясения в Таиланде и Мьянме

В Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, число жертв разрушительного землетрясения возросло до 20 человек. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на доктора Чжо Зина из местной городской больницы.

В Мандалае в больницу продолжают поступать новые пострадавшие, которых привозят на скорой помощи, автомобилях и мотоциклах, сообщают репортеры. Доктор Чжо Зин отметил, что в лечебном учреждении наблюдается нехватка врачей и медсестёр. Запасы перевязочных материалов тоже почти исчерпаны.

В Бангкоке, по информации губернатора Чадчарта Ситтипунта, погибли как минимум три человека, передает Reuters.