Землетрясение в Таиланде
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Регион
28 марта, 11:47

Названы предварительные жертвы землетрясения в Таиланде и Мьянме

Число погибших в результате землетрясения в Мандалае и Бангкоке достигло 23 человек

Последствия землетрясения в Таиланде. Обложка © X / MarioBeteta

Последствия землетрясения в Таиланде. Обложка © X / MarioBeteta

В Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, число жертв разрушительного землетрясения возросло до 20 человек. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на доктора Чжо Зина из местной городской больницы.

В Мандалае в больницу продолжают поступать новые пострадавшие, которых привозят на скорой помощи, автомобилях и мотоциклах, сообщают репортеры. Доктор Чжо Зин отметил, что в лечебном учреждении наблюдается нехватка врачей и медсестёр. Запасы перевязочных материалов тоже почти исчерпаны.

В Бангкоке, по информации губернатора Чадчарта Ситтипунта, погибли как минимум три человека, передает Reuters.

На чиле: Туристы плескались в бассейне на крыше небоскрёба в Бангкоке в разгар землетрясения
На чиле: Туристы плескались в бассейне на крыше небоскрёба в Бангкоке в разгар землетрясения

Напомним, что мощное землетрясение произошло 28 марта в Мьянме, затронув территорию Таиланда. Магнитуда составила около 7,7. За ними последовало еще одно землетрясение мощностью 6,4. В Бангкоке в результате подземных толчков обрушились несколько высоток. Точное количество жертв пока неизвестно, введён режим ЧС. Толчки ощущались в Индии, Китае, Лаосе и Бангладеш. В Бангкоке могут оставаться до 2 тысяч туристов из России, но спешно покидать тайскую столицу, или отменять забронированные туры никто пока не спешит.

Марина Фещенко
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