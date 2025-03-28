В Альянсе турагентств рассказали, стоит ли сдавать путёвку в Таиланд из-за землетрясений
Эксперт Мкртчян: Туристической отрасли землетрясение в Таиланде ущерб не нанесёт
Российские туристы не стали сдавать путёвки с вылетом на завтра-послезавтра на фоне землетрясений в Таиланде, рассказал Life.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он отметил, что сейчас туры можно купить только в те регионы, где всё безопасно.
«Туристической отрасли это землетрясение ущерб не нанесёт никакой, потому что Таиланд пользуется устойчивым спросом. Каждый год поток туристов растёт примерно на 17–18 процентов. В этом году он перевалит за 2,5 миллиона», — рассказал эксперт.
Он также обратил внимание, что у Таиланда нет конкурентов. По его словам, ни Вьетнам, ни Индонезия, ни Камбоджа, ни Лаос, ни Мьянма — никто даже близко не может составить конкуренцию Таиланду.
Что касается пострадавших или ущерба имуществу именно российских туристов, то российские туристы не пострадали, и это самое важное. А то, что там с тайцами, это уже лучше у тайцев спрашивать. Российские туристы не пострадали.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян
Напомним, сегодня российских туристов начали эвакуировать из Таиланда на фоне мощного землетрясения, которое произошло в Бангкоке. Местные жители отмечают, что многие здания в городе буквально «пошли ходуном». На данный момент в аэропортах страны власти ввели запрет на приём и выпуск рейсов. После обрушения здания под завалами находится 43 рабочих. В Бангкоке действует режим ЧС.
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