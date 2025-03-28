В Альянсе турагентств рассказали, стоит ли сдавать путёвку в Таиланд из-за землетрясений

Российские туристы не стали сдавать путёвки с вылетом на завтра-послезавтра на фоне землетрясений в Таиланде, рассказал Life.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он отметил, что сейчас туры можно купить только в те регионы, где всё безопасно.

«Туристической отрасли это землетрясение ущерб не нанесёт никакой, потому что Таиланд пользуется устойчивым спросом. Каждый год поток туристов растёт примерно на 17–18 процентов. В этом году он перевалит за 2,5 миллиона», — рассказал эксперт.

Он также обратил внимание, что у Таиланда нет конкурентов. По его словам, ни Вьетнам, ни Индонезия, ни Камбоджа, ни Лаос, ни Мьянма — никто даже близко не может составить конкуренцию Таиланду.