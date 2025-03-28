Землетрясение в Таиланде
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Регион
28 марта, 10:20

В Альянсе турагентств рассказали, стоит ли сдавать путёвку в Таиланд из-за землетрясений

Эксперт Мкртчян: Туристической отрасли землетрясение в Таиланде ущерб не нанесёт

Российские туристы не стали сдавать путёвки с вылетом на завтра-послезавтра на фоне землетрясений в Таиланде, рассказал Life.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он отметил, что сейчас туры можно купить только в те регионы, где всё безопасно.

«Туристической отрасли это землетрясение ущерб не нанесёт никакой, потому что Таиланд пользуется устойчивым спросом. Каждый год поток туристов растёт примерно на 17–18 процентов. В этом году он перевалит за 2,5 миллиона», — рассказал эксперт.

Он также обратил внимание, что у Таиланда нет конкурентов. По его словам, ни Вьетнам, ни Индонезия, ни Камбоджа, ни Лаос, ни Мьянма — никто даже близко не может составить конкуренцию Таиланду.

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Что касается пострадавших или ущерба имуществу именно российских туристов, то российские туристы не пострадали, и это самое важное. А то, что там с тайцами, это уже лучше у тайцев спрашивать. Российские туристы не пострадали.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян

Названо число россиян, оказавшихся в Бангкоке в момент страшного землетрясения
Названо число россиян, оказавшихся в Бангкоке в момент страшного землетрясения

Напомним, сегодня российских туристов начали эвакуировать из Таиланда на фоне мощного землетрясения, которое произошло в Бангкоке. Местные жители отмечают, что многие здания в городе буквально «пошли ходуном». На данный момент в аэропортах страны власти ввели запрет на приём и выпуск рейсов. После обрушения здания под завалами находится 43 рабочих. В Бангкоке действует режим ЧС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arndale

Ольга Годуненко
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