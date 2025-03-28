Названо число россиян, оказавшихся в Бангкоке в момент страшного землетрясения
АТОР: В Бангкоке могут оставаться до 2 тысяч туристов из России
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Согласно информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР), в Бангкоке, по предварительным данным, присутствует до 2 тысяч россиян. При этом, приблизительно четверть от общего числа — организованные туристы.
«В Бангкоке, по предварительным данным, может находиться до 2 тыс. туристов из России. Из них около четверти — из числа организованных путешественников. Также в Бангкоке проживает значительное количество россиян — не туристов», — говорится в сообщении.
На данный момент информации о пострадавших россиянах не сообщалось.
Напомним, что ранее сегодня началась эвакуация российских туристов из Таиланда на фоне мощного землетрясения, которое пошатнуло здания в Бангкоке. По словам местных жителей и очевидцев, многие дома и многоэтажки в городе буквально «пошли ходуном». Во всех аэропортах страны власти ввели запрет на приём и выпуск рейсов. После обрушения здания под завалами находятся 43 рабочих. В Бангкоке введён режим ЧС.