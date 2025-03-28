Названо число россиян, оказавшихся в Бангкоке в момент страшного землетрясения

Согласно информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР), в Бангкоке, по предварительным данным, присутствует до 2 тысяч россиян. При этом, приблизительно четверть от общего числа — организованные туристы.

«В Бангкоке, по предварительным данным, может находиться до 2 тыс. туристов из России. Из них около четверти — из числа организованных путешественников. Также в Бангкоке проживает значительное количество россиян — не туристов», — говорится в сообщении.