Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 08:56

Названо число россиян, оказавшихся в Бангкоке в момент страшного землетрясения

АТОР: В Бангкоке могут оставаться до 2 тысяч туристов из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TWStock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TWStock

Согласно информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР), в Бангкоке, по предварительным данным, присутствует до 2 тысяч россиян. При этом, приблизительно четверть от общего числа — организованные туристы.

«В Бангкоке, по предварительным данным, может находиться до 2 тыс. туристов из России. Из них около четверти — из числа организованных путешественников. Также в Бангкоке проживает значительное количество россиянне туристов», — говорится в сообщении.

На данный момент информации о пострадавших россиянах не сообщалось.

Королевский дворец Мандалай в Мьянме частично разрушен из-за землетрясения
Королевский дворец Мандалай в Мьянме частично разрушен из-за землетрясения

Напомним, что ранее сегодня началась эвакуация российских туристов из Таиланда на фоне мощного землетрясения, которое пошатнуло здания в Бангкоке. По словам местных жителей и очевидцев, многие дома и многоэтажки в городе буквально «пошли ходуном». Во всех аэропортах страны власти ввели запрет на приём и выпуск рейсов. После обрушения здания под завалами находятся 43 рабочих. В Бангкоке введён режим ЧС.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Землетрясение в Таиланде
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar