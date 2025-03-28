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Регион
28 марта, 08:24

После обрушения здания в Таиланде 43 рабочих находятся под завалами

AFP: Не менее 43 рабочих оказались под завалами после обрушения здания в Таиланде

Последствия землетрясения в Таиланде. Обложка © X / MarioBeteta

Последствия землетрясения в Таиланде. Обложка © X / MarioBeteta

После обрушения здания в Бангкоке из-за землетрясения не менее 43 рабочих оказались под завалами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в экстренных службах.

Агентство Синьхуа передаёт, что власти проводят экстренные спасательные работы после обрушения здания.

В городе объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов.

Королевский дворец Мандалай в Мьянме частично разрушен из-за землетрясения
Королевский дворец Мандалай в Мьянме частично разрушен из-за землетрясения

Напомним, землетрясение в Бангкоке началось в 13:20 по местному времени (09:20 мск). Толчки продолжались порядка десяти минут. В столице Таиланда объявили эвакуацию многоэтажных домов, аэропорты приостановили свою работу. Сейсмологи не исключают афтершоки, тем временем правительство страны готовит экстренное совещание. Очаг землетрясения находился в соседней Мьянме. По данным Европейского-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 33 километра от города Мандалай. Очаг залегал на глубине 10 км, а магнитуда составила 7,3.

Никита Никонов
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