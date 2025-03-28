После обрушения здания в Таиланде 43 рабочих находятся под завалами

После обрушения здания в Бангкоке из-за землетрясения не менее 43 рабочих оказались под завалами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, землетрясение в Бангкоке началось в 13:20 по местному времени (09:20 мск). Толчки продолжались порядка десяти минут. В столице Таиланда объявили эвакуацию многоэтажных домов, аэропорты приостановили свою работу. Сейсмологи не исключают афтершоки, тем временем правительство страны готовит экстренное совещание. Очаг землетрясения находился в соседней Мьянме. По данным Европейского-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 33 километра от города Мандалай. Очаг залегал на глубине 10 км, а магнитуда составила 7,3.