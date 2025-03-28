Авиарегулятор закрыл небо над Таиландом после землетрясения
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Авиарегулятор Таиланда ввёл запрет на полёты во всех аэропортах страны в связи с сильным землетрясением в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает газета The Nation.
В публикации говорится, что «всем аэропортам Таиланда было дано указание приостановить полёты после землетрясения, которое произошло в пятницу».
Тем не менее, аэропорт Бангкока сообщил на своей странице в Facebook*, что продолжает работать «в обычном режиме».
Ранее Life.ru рассказывал, что подземные толчки в столице Таиланда ощущались около пяти минут, дома «ходили ходуном». Вода начала проливаться на землю из заполненных бассейнов на крышах. Туристы в панике бежали на улицу.
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