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28 марта, 08:05

Авиарегулятор закрыл небо над Таиландом после землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ anek.soowannaphoom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ anek.soowannaphoom

Авиарегулятор Таиланда ввёл запрет на полёты во всех аэропортах страны в связи с сильным землетрясением в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает газета The Nation.

В публикации говорится, что «всем аэропортам Таиланда было дано указание приостановить полёты после землетрясения, которое произошло в пятницу».

Тем не менее, аэропорт Бангкока сообщил на своей странице в Facebook*, что продолжает работать «в обычном режиме».

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Ранее Life.ru рассказывал, что подземные толчки в столице Таиланда ощущались около пяти минут, дома «ходили ходуном». Вода начала проливаться на землю из заполненных бассейнов на крышах. Туристы в панике бежали на улицу.

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Марина Фещенко
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