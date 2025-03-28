Небоскрёбы складываются как карточные домики: Падение высоток в Бангкоке сняли на видео

Землетрясение в Бангкоке началось в 13:20 по местному времени (09:20 мск). Толчки продолжались порядка десяти минут. В столице Таиланда объявили эвакуацию многоэтажных домов, аэропорты приостановили свою работу, сообщает The Nation. Сейсмологи не исключают афтершоки, тем временем правительство страны готовит экстренное совещание.

Очаг землетрясения находился в соседней Мьянме. По данным Европейского-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 33 километра от города Мандалай, население которого составляет 1,2 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 км, а магнитуда составила 7,3. После этого произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4. В Мандалае повреждён исторический дворец XIX века — один из символов страны. Кроме того, как сообщает издание Myanmar Now, обрушился мост через реку Иравади. Землетрясение ощущалось в Китае, Вьетнаме и Казахстане.