Небоскрёбы складываются как карточные домики: Падение высоток в Бангкоке сняли на видео
В Бангкоке обрушилось несколько зданий из-за землетрясения, это сняли на видео
В столице Таиланда Бангкоке из-за землетрясения обрушилось несколько зданий. Очевидцы сняли это на видео.
Падение домов в Бангкоке в результате землетрясения. Видео © X / WeatherMonitors / InfosFrancaises
Информации о жертвах пока не приводится. По данным издания Khaosod, магнитуда толчков составила 7,4.
Землетрясение в Бангкоке началось в 13:20 по местному времени (09:20 мск). Толчки продолжались порядка десяти минут. В столице Таиланда объявили эвакуацию многоэтажных домов, аэропорты приостановили свою работу, сообщает The Nation. Сейсмологи не исключают афтершоки, тем временем правительство страны готовит экстренное совещание.
Очаг землетрясения находился в соседней Мьянме. По данным Европейского-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 33 километра от города Мандалай, население которого составляет 1,2 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 км, а магнитуда составила 7,3. После этого произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4. В Мандалае повреждён исторический дворец XIX века — один из символов страны. Кроме того, как сообщает издание Myanmar Now, обрушился мост через реку Иравади. Землетрясение ощущалось в Китае, Вьетнаме и Казахстане.