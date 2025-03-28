Режим ЧС ввели в Бангкоке из-за мощного землетрясения
Премьер-министр Таиланда ввела режим ЧС в Бангкоке в связи с землетрясением
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Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила о введении режима чрезвычайного положения в Бангкоке в связи с мощным землетрясением. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Согласно данным китайского сейсмологического управления, магнитуда землетрясения в соседней Мьянме составила 7,9. Толчки ощущались в Китае и Таиланде, в частности в Бангкоке, где обрушилось строящееся здание. Жителям многоэтажек в тайской столице рекомендовано покинуть свои дома.
Также в Бангкоке остановлено движение наземного метро из-за природного катаклизма. Вход на станцию Чонгнонси в центре города закрыт, и сотрудники не могут сказать, когда движение будет восстановлено. Остановка метро привела к транспортному коллапсу в регионе.
Напомним, что российских туристов начали эвакуировать из Таиланда после мощного землетрясения, которое пошатнуло здания в Бангкоке — многие постройки в городе буквально «пошли ходуном». Во всех аэропортах страны власти страны ввели запрет на приём и выпуск рейсов.