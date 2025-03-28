Режим ЧС ввели в Бангкоке из-за мощного землетрясения

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила о введении режима чрезвычайного положения в Бангкоке в связи с мощным землетрясением. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Согласно данным китайского сейсмологического управления, магнитуда землетрясения в соседней Мьянме составила 7,9. Толчки ощущались в Китае и Таиланде, в частности в Бангкоке, где обрушилось строящееся здание. Жителям многоэтажек в тайской столице рекомендовано покинуть свои дома.

Также в Бангкоке остановлено движение наземного метро из-за природного катаклизма. Вход на станцию Чонгнонси в центре города закрыт, и сотрудники не могут сказать, когда движение будет восстановлено. Остановка метро привела к транспортному коллапсу в регионе.