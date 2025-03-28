Афтершоки от мощного землетрясения могут накрыть Бангкок

В Бангкоке в ближайшее время могут произойти афтершоки после основного землетрясения. Все экстренные службы города приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает Метеорологический департамент Таиланда.

В ведомстве призвали людей оставаться на улице. Афтершоки должны закончиться до 15:00 (11:00 по Москве), сообщает газета Khaosod.

Кроме того, повторное сильное землетрясение было зафиксировано в соседней от Таиланда Мьянме. Магнитуда там составила 6,4 балла. Очаг находился на глубине 30 километров. Мощность первого составляла 7,9 балла, а второе случилось уже через 12 минут.