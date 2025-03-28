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28 марта, 08:25

Афтершоки от мощного землетрясения могут накрыть Бангкок

Khaosod: В Бангкоке ожидаются афтершоки после основного землетрясения

В Бангкоке в ближайшее время могут произойти афтершоки после основного землетрясения. Все экстренные службы города приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает Метеорологический департамент Таиланда.

В ведомстве призвали людей оставаться на улице. Афтершоки должны закончиться до 15:00 (11:00 по Москве), сообщает газета Khaosod.

Кроме того, повторное сильное землетрясение было зафиксировано в соседней от Таиланда Мьянме. Магнитуда там составила 6,4 балла. Очаг находился на глубине 30 километров. Мощность первого составляла 7,9 балла, а второе случилось уже через 12 минут.

Королевский дворец Мандалай в Мьянме частично разрушен из-за землетрясения
Королевский дворец Мандалай в Мьянме частично разрушен из-за землетрясения

Ранее Life.ru сообщал, что российских туристов эвакуируют в Таиланде из-за мощного землетрясения, в связи с которым все постройки в Бангкоке «пошли ходуном». Во всех аэропортах страны также был введён запрет на приём и выпуск рейсов.

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X / Sebastian Wolff

Владимир Озеров
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