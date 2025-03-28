На чиле: Туристы плескались в бассейне на крыше небоскрёба в Бангкоке в разгар землетрясения
SHOT: Туристы в Бангкоке продолжили отдых у бассейна во время землетрясения
Компания туристов в Таиланде продолжила зависать в бассейне на крыше, несмотря на мощное землетрясение. Об этом сообщает SHOT.
Отдых в бассейне во время землетрясения. Видео © Telegram / SHOT
Землетрясение не стало причиной прервать отдых в бассейне на крыше 50-этажной высотки в Бангкоке. Вода выплескивалась прямо на улицы, по которым в тот момент бегали в панике люди.
Напомним, что сегодня в Бангкоке была объявлена эвакуация из-за мощного землетрясения. Местные говорят, что строения в городе будто бы перемещались. Все аэропорты страны объявили о приостановке полётов. В тайской столице объявили режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, сейчас там остаются около 2 тысяч туристов из РФ.
Telegram / SHOT