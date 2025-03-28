На чиле: Туристы плескались в бассейне на крыше небоскрёба в Бангкоке в разгар землетрясения

Компания туристов в Таиланде продолжила зависать в бассейне на крыше, несмотря на мощное землетрясение. Об этом сообщает SHOT.

Землетрясение не стало причиной прервать отдых в бассейне на крыше 50-этажной высотки в Бангкоке. Вода выплескивалась прямо на улицы, по которым в тот момент бегали в панике люди.