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28 марта, 11:19

На чиле: Туристы плескались в бассейне на крыше небоскрёба в Бангкоке в разгар землетрясения

SHOT: Туристы в Бангкоке продолжили отдых у бассейна во время землетрясения

Компания туристов в Таиланде продолжила зависать в бассейне на крыше, несмотря на мощное землетрясение. Об этом сообщает SHOT.

Отдых в бассейне во время землетрясения. Видео © Telegram / SHOT

Землетрясение не стало причиной прервать отдых в бассейне на крыше 50-этажной высотки в Бангкоке. Вода выплескивалась прямо на улицы, по которым в тот момент бегали в панике люди.

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Напомним, что сегодня в Бангкоке была объявлена эвакуация из-за мощного землетрясения. Местные говорят, что строения в городе будто бы перемещались. Все аэропорты страны объявили о приостановке полётов. В тайской столице объявили режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, сейчас там остаются около 2 тысяч туристов из РФ.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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