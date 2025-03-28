Кремль протянет руку помощи Таиланду и Мьянме после разрушительных землетрясений

Россия готова в оперативном порядке изучить запросы на оказание помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в странах Юго-Восточной Азии, но пока таких просьб оттуда не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Насколько я знаю, запросов пока не поступало, но землетрясение было совсем недавно» , — отметил он.

По словам представителя Кремля, властям этих стран может потребоваться некоторое время для оценки полученного городами урона. Если после этого они обратятся за помощью к России, то она не оставит их в беде и придёт на выручку как можно скорее.