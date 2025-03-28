Землетрясение в Таиланде
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Регион
28 марта, 12:05

Кремль протянет руку помощи Таиланду и Мьянме после разрушительных землетрясений

Песков: Россия готова прийти на помощь Таиланду и Мьянме после землетрясений

Разрушенный исторический дворец Мандалай в Мьянме. Фото © Myanmar Now

Разрушенный исторический дворец Мандалай в Мьянме. Фото © Myanmar Now

Россия готова в оперативном порядке изучить запросы на оказание помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в странах Юго-Восточной Азии, но пока таких просьб оттуда не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Насколько я знаю, запросов пока не поступало, но землетрясение было совсем недавно», — отметил он.

По словам представителя Кремля, властям этих стран может потребоваться некоторое время для оценки полученного городами урона. Если после этого они обратятся за помощью к России, то она не оставит их в беде и придёт на выручку как можно скорее.

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Напомним, что сегодня российских туристов начали эвакуировать из отелей Таиланда в связи с землетрясением. По словам местных, здания в городе трясло на протяжении некоторого времени. Аэропорты объявили о приостановке полётов, а власти задействовали режим ЧС. В соседней Мьянме, по предварительным данным, погибло минимум 20 человек, среди которых есть дети.

Владимир Озеров
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