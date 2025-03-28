Кремль протянет руку помощи Таиланду и Мьянме после разрушительных землетрясений
Песков: Россия готова прийти на помощь Таиланду и Мьянме после землетрясений
Разрушенный исторический дворец Мандалай в Мьянме. Фото © Myanmar Now
Россия готова в оперативном порядке изучить запросы на оказание помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в странах Юго-Восточной Азии, но пока таких просьб оттуда не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Насколько я знаю, запросов пока не поступало, но землетрясение было совсем недавно», — отметил он.
По словам представителя Кремля, властям этих стран может потребоваться некоторое время для оценки полученного городами урона. Если после этого они обратятся за помощью к России, то она не оставит их в беде и придёт на выручку как можно скорее.
Напомним, что сегодня российских туристов начали эвакуировать из отелей Таиланда в связи с землетрясением. По словам местных, здания в городе трясло на протяжении некоторого времени. Аэропорты объявили о приостановке полётов, а власти задействовали режим ЧС. В соседней Мьянме, по предварительным данным, погибло минимум 20 человек, среди которых есть дети.