Бой литосферных плит: прогнозы учёных о новых землетрясениях в Таиланде и Мьянме Life.ru попытался разобраться, что именно могло вызвать подземные толчки, из-за которых рушились здания даже в столице Таиланда, в сотнях километров от эпицентра. 28 марта, 13:05 По мнению сейсмологов, за землетрясением в Мьянме может последовать серия афтершоков. Обложка © ТАСС / ЕРА / NYEIN CHAN NAING

Район землетрясения в Мьянме — место «встречи» трёх плит земной коры, рассказал Life.ru директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин. Он объяснил, что там происходит целый набор разнообразных тектонических процессов.

— Главная причина, по-видимому, это столкновение Индийской и Евразийской плит литосферных. И в этой зоне сильные землетрясения происходят достаточно часто. Они там известны. Конечно, сегодняшнее землетрясение очень сильное. Там землетрясения такой силы происходят раз в несколько десятков лет, наверное, — отметил сейсмолог.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали в Мьянме утром 28 марта 2025 года. По данным Геологической службы США, эпицентр располагается в 16 километрах от города Сикайн в центральной части страны, на глубине около 10 километров.

В Мьянме произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Фото © ТАСС / АР / Aung Shine Oo

Событие оказалось настолько разрушительным, что от него пострадал и соседний Таиланд: как писали местные СМИ, в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание, десятки людей оказались под завалами. Стоит отметить, что Бангкок находится в 600–700 километрах от очага землетрясения.

Геологические процессы в регионе землетрясения в Мьянме. Инфографика © Life.ru

Этот регион Юго-Восточной Азии отличается особенно многосложной геологической структурой: во взаимодействие Индостанской и Евразийской плит вмешивается расположенная рядом Бирманская микроплита.

Заместитель директора Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Рубен Татевосян напомнил, что Гималаи и Тибет — тоже результат происходящих там процессов: эти горы образовались, когда в Евразию «ударилась» плита, на которой стоит Индия. Это случилось примерно 50 миллионов лет назад, но на самом деле горы незаметно продолжают «расти» до сих пор. И нынешнее событие — тоже часть этого масштабного процесса.

— Землетрясение оказалось связано с восточным флангом движения Индостанской плиты на север, там расположен очень крупный разлом надрегионального, что называется, уровня — сдвиговый разлом Сагаинг. И именно подвижка по нему и привела к тому, что возникло это землетрясение, — объяснил доктор физико-математических наук.

Интересно, что разлом Сагаинг проходит как раз примерно под местом нынешнего землетрясения: он идёт почти по прямой линии через весь центр Мьянмы и тянется на 1200 километров. Его часто называют «супермагистралью землетрясений».

В Мьянме произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Фото © ТАСС / АР / Aung Shine Oo

Рубен Татевосян добавил, что неподалёку от этого разлома также проходит так называемая Бирманская зона субдукции плит: одна плита «заходит» под другую и постепенно погружается в мантию Земли. Это тоже вызывает подземные толчки. Впрочем, они в таком случае происходят на гораздо большей глубине.

По мнению учёных, в ближайшее время стоит ожидать неоднократных отголосков произошедшего землетрясения — так называемых афтершоков.

— У землетрясений такой силы, как правило, всё-таки серия афтершоков достаточно сильная и длится в течение нескольких суток как минимум. А потом — уже затухающая серия афтершоков, она может длиться и несколько месяцев, — поделился Пётр Шебалин.

В свою очередь, специалист Института физики Земли обратил внимание, что один афтершок уже произошёл через 12 минут после основного события и его магнитуда составила 6,4, то есть оказалась заметно слабее.

— Можно ожидать, что эта афтершоковая серия будет, если можно условно так назвать, нормальной. То есть в последовательности афтершоковых событий не будет какого-то выдающегося землетрясения, близкого по магнитуде к главному толчку, — предполагает Рубен Татевосян.

Он также сравнил нынешние события в Мьянме и Таиланде с недавними землетрясениями в Турции — тогда один из афтершоков оказался таким же мощным, как и первоначальный главный подземный толчок. Он выразил надежду, что на этот раз такого не будет, но подчеркнул, что это никогда нельзя гарантировать.

Авторы Адель Романенкова