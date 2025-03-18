Сигнал тревоги в Калифорнии. Что происходит с разломом земной коры в США Life.ru разбирался, насколько оправданны опасения, которые вызвало недавнее сообщение американской геологической службы. 17 марта, 21:35 Расположенная над разломом земной коры Калифорния перепугана внезапным сообщением. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gareth_Bargate

Этот снимок сделан в Мехико в апреле 2010 года. Тогда там произошло землетрясение магнитудой 7.2. Оно затронуло часть Мексики и юг американского штата Калифорния. Сообщали о погибших и раненных при обрушении зданий. Как объясняют геологи, в этом месте проходит линия одного из разломов земной коры: последствие «встречи» и постоянного трения друг о друга Тихоокеанской и Североамериканской литосферных плит.

Последствия землетрясения в Мексике в апреле 2010 года. Фото © La Cronica De Mexicali / EPA

Событие 2010 года в Мексике встревожило не только своей мощностью, но и тем, что оно произошло неподалёку от самого известного крупного тектонического образования в этой части Земли: разлома Сан-Андреас. Он протягивается примерно на 1200 километров, через всю Калифорнию, и прочно закрепился в истории США: к примеру, на снимках последствий землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году город выглядит словно разрушенный войной. Тогда погибло почти 500 человек.

Впоследствии разлом Сан-Андреас снова давал о себе знать неоднократно: стоит вспомнить, например, о событии 1989 года в Санта-Крузе (землетрясение Лома-Приета), когда погибло более 60 человек, или о подземных толчках неподалёку от Сан-Бернардино в 1992-м. Но, по словам геологов, именно в южной части разлома крупных землетрясений не случалось около трёх столетий и поэтому в первую очередь серьёзного сейсмического события ждут именно там.

Именно поэтому в США внимательно следят за сообщениями от национальной геологической службы, а особенное внимание обращают на юг Калифорнии. И недавно такой тревожный сигнал поступил: служба оповестила о землетрясении магнитудой 4.6 в районе пляжа Бомбей к северо-востоку от Сан-Диего, то есть как раз на юге штата. Правда, позже это сообщение было удалено. Специалисты заверили, что произошла ошибка.

Сан-Франциско после землетрясения 1906 года. Фото © Wikipedia

События такой магнитуды в Калифорнии на самом деле происходят часто и сильных разрушений не вызывают, объяснил Life.ru директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин. Подозревать, что такой подземный толчок может предварять более крупное событие, тоже трудно, подчеркнул он. Но в целом недра Земли в этом регионе действительно накопили напряжение, которое обещает скоро разрядиться.

— Да, мы ждём землетрясения, оно скоро обязательно произойдёт где-то в Калифорнии. Может быть, и на днях. В ближайшие десятки лет обязательно произойдёт землетрясение в районе Сан-Андреас магнитудой где-то около 7. Как таковой периодичности в них нет, но с некоторой повторяемостью они там происходят в среднем раз в несколько десятков лет, — рассказал доктор физико-математических наук.

Вид на разлом Сан-Андреас с борта воздушного судна. Фото © Wikipedia

По его словам, степень напряжённости коры на границах плит определяют по интенсивности их смещения относительно друг друга. Её удаётся измерять по спутниковым данным. На линии разлома Сан-Андреас плиты чаще всего движутся со скоростью два-три сантиметра в год или даже меньше.

Пётр Шебалин добавил, что наука всеми силами ищет способы достоверного предсказания готовящихся землетрясений, но пока практически безуспешно. Например, иногда уже после события при просмотре спутниковых данных выясняется, что примерно за пару дней до землетрясения из недр в атмосферу поднимались характерные газы. Это можно было бы считать предвестником сейсмических событий, подчёркивает геофизик, но есть проблема: бывает так, что эти газы поднимаются, но после этого ничего не происходит.

— Существует очень много предвестников землетрясений, которые, как правило, себя оправдывают достаточно редко. Чаще это бывают ложные тревоги. Предвестник есть, а землетрясения нет, — говорит член-корреспондент РАН.

Сейсмолог также отметил, что в Калифорнии большинство людей живёт в одноэтажных деревянных домах, а они очень устойчивы. Кроме того, местные строительные нормы непременно предусматривают укрепление многоэтажных зданий и других конструкций.

Авторы Адель Романенкова