Океан Байкал. Посреди Евразии появится огромный резервуар пресной воды Геолог поделился с Life.ru прогнозом о новом континенте под названием Амазия и, возможно, уникальном феномене в истории Земли — целом океане пресной воды. 8 марта, 21:27 На месте озера Байкал образуется океан пресной воды. Обложка © Shutterstock AI

В Евразии образуется пресноводный океан, рассказал Life.ru геолог Станислав Завацки. По его словам, на это указывают современные тектонические процессы: через Евразийскую литосферную плиту проходит трещина, которая в том числе достигает озера Байкал. Она постепенно расширяется и однажды это создаст на материке огромный резервуар пресной воды, объясняет учёный.

— Байкал станет похожим на Атлантический океан, где проходит зона спрединга, то есть формирования новой земной коры. Он действительно будет сравним с океаном. Если плиты продолжат удаляться друг от друга, он будет занимать всю Восточную Сибирь, среднюю Сибирь и до Урала. Но Урал уже не будет существовать, он уже будет эрозией съеден, — поведал геолог.

Он подчеркнул, что будущий океан определит всю экологическую ситуацию на Земле и станет особенным явлением для планеты — ярким эпизодом в целом обычной, повторяющейся истории — происходящего примерно каждые 600 миллионов лет соединения и обратного разделения плит.

Ранее в австралийском Университете Кёртин составили прогноз, по которому через пару сотен миллионов лет Тихого океана не станет: американские континенты соединятся с Евразией, одновременно к ней примкнут другие материки — и в итоге образуется новый суперконтинент. Его назвали Амазией.

Будущий суперконтинент Амазия. Фото © curtin.edu.au

Станислав Завацки в целом согласен с этим сценарием. Он добавил, что Антарктида сместится к северу и, скорее всего, разделится надвое. Такой Земля останется ещё на несколько сотен миллионов лет, а потом начнётся новая эпоха разделения. По мнению геолога, эти циклические глобальные изменения на поверхности планеты связаны с вращением земного ядра.

— Наше ядро очень большое, быстро вращается и очень горячее, на его поверхности около шести тысяч градусов Цельсия, как на поверхности Солнца. Оттуда, как в кастрюле, поднимаются конвективные потоки. Они ударяются в земную кору, начинают формировать литосферные плиты, которые начинают гулять, — разъяснил Станислав Завацки.

Именно отсутствие тектоники плит геолог считает трагедией Марса и других миров с твёрдой поверхностью. Напомним, на Красной планете наблюдают многочисленные признаки того, что в далёком прошлом на ней были реки, озёра и даже целые океаны.

Учёные пытаются разобраться в том, что стало главной причиной потери этой гидросферы. Станислав Завацки выразил мнение, что роковой для Марса стала холодность его ядра: именно в этом причина и слабости магнитного поля планеты (а значит, отсутствие надёжной защиты от радиации), и её тектонической «тишины».

— В нынешние планы терраформирования Марса я не верю. Запустить туда кислород, другие газы — и что? Всё это, как шлейф, улетит с планеты, их ничто не будет удерживать, нет ничего, что бы держало атмосферу, — посетовал геолог.

Поэтому горячее планетное ядро и тектоника плит — настоящий подарок для Земли и земной жизни, заверил учёный: эта динамика обеспечивает развитие.

— Идёт изменение условий. Природа стремится к равновесию, но всегда после достижения этого равновесия начинаются изменения, а это помогает зарождению новой жизни, — заключил Станислав Завацки.

Авторы Адель Романенкова