Как на скейтборде: Живущий в Мьянме россиянин рассказал об ощущениях от разрушительных толчков

Землетрясение, произошедшее 28 марта в Мьянме, разрушило старые здания в городе Мандалай. Из-за природного катаклизма частично обрушился местный храм. Об этом рассказал россиянин Сергей, переживший ЧП.

«Толчки были очень сильными. Как будто бы я на скейтборде стою, а под ним банка, и я должен держать равновесие», — отметил собеседник «Газеты.ru».

По его словам, разрушения в Мандалай не критические. Среди местного населения нет паники, хотя во вовремя землетрясения люди сильно испугались.