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Регион
29 марта, 00:29

Как на скейтборде: Живущий в Мьянме россиянин рассказал об ощущениях от разрушительных толчков

Россиянин Сергей рассказал о разрушении храма при землетрясении в Мьянме

Разрушения в Мандалае после землетрясения. Обложка © X / Civil Disobedience Movement

Разрушения в Мандалае после землетрясения. Обложка © X / Civil Disobedience Movement

Землетрясение, произошедшее 28 марта в Мьянме, разрушило старые здания в городе Мандалай. Из-за природного катаклизма частично обрушился местный храм. Об этом рассказал россиянин Сергей, переживший ЧП.

«Толчки были очень сильными. Как будто бы я на скейтборде стою, а под ним банка, и я должен держать равновесие», — отметил собеседник «Газеты.ru».

По его словам, разрушения в Мандалай не критические. Среди местного населения нет паники, хотя во вовремя землетрясения люди сильно испугались.

Королевский дворец Мандалай в Мьянме частично разрушен из-за землетрясения
Королевский дворец Мандалай в Мьянме частично разрушен из-за землетрясения

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки затронули и Таиланд, в Бангкоке шатались здания, а вода из бассейнов на крышах лилась вниз. Кроме того, в одном из районов города произошло обрушение недостроенного высотного здания. В городе введён режим ЧС. Из отелей начали экстренно эвакуировать туристов, в том числе россиян. В аэропортах страны ввели запрет на приём и выпуск рейсов.

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Борис Эльфанд
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