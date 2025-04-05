«Купол Донбасса» отразил массированный налёт 28 дронов ВСУ
Силы ПВО и «Купол Донбасса» сбили 28 дронов ВСУ во время ночной атаки на Донецк
Обломок сбитого дрона. Обложка © Пресс-служба штаба обороны ДНР
В ходе массированной украинской атаки на Донецк с использованием беспилотников российские силы ПВО и система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» сбили десятки дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба штаба обороны Донбасса.
Сбитые в Донецке беспилотники. Видео © Пресс-служба штаба обороны ДНР
ВСУ в ночь с 4 на 5 апреля попытались атаковать Донецк беспилотниками, однако ПВО МО РФ и «Купол Донбасса» «приземлили» 28 украинских БПЛА.
Ранее жители Донецка сообщили, что ночной налёт украинских беспилотников стал самой массированной атакой за последние несколько недель. Она началась примерно в час ночи, а взрывы в небе не стихали в течение около полутора часов.