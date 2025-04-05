«Купол Донбасса» отразил массированный налёт 28 дронов ВСУ

В ходе массированной украинской атаки на Донецк с использованием беспилотников российские силы ПВО и система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» сбили десятки дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба штаба обороны Донбасса.

Сбитые в Донецке беспилотники. Видео © Пресс-служба штаба обороны ДНР

ВСУ в ночь с 4 на 5 апреля попытались атаковать Донецк беспилотниками, однако ПВО МО РФ и «Купол Донбасса» «приземлили» 28 украинских БПЛА.