Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 09:02

«Купол Донбасса» отразил массированный налёт 28 дронов ВСУ

Силы ПВО и «Купол Донбасса» сбили 28 дронов ВСУ во время ночной атаки на Донецк

Обломок сбитого дрона. Обложка © Пресс-служба штаба обороны ДНР

Обломок сбитого дрона. Обложка © Пресс-служба штаба обороны ДНР

В ходе массированной украинской атаки на Донецк с использованием беспилотников российские силы ПВО и система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» сбили десятки дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба штаба обороны Донбасса.

Сбитые в Донецке беспилотники. Видео © Пресс-служба штаба обороны ДНР

ВСУ в ночь с 4 на 5 апреля попытались атаковать Донецк беспилотниками, однако ПВО МО РФ и «Купол Донбасса» «приземлили» 28 украинских БПЛА.

Ночной пролёт беспилотника ВСУ над Саранском попал на видео
Ночной пролёт беспилотника ВСУ над Саранском попал на видео

Ранее жители Донецка сообщили, что ночной налёт украинских беспилотников стал самой массированной атакой за последние несколько недель. Она началась примерно в час ночи, а взрывы в небе не стихали в течение около полутора часов.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar