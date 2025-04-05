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4 апреля, 23:17

Жители Донецка сообщили об одной из самых массированных атак дронов ВСУ

Жители Донецка сообщили об одной из самых массированных атак дронов ВСУ на город за последнее время. По данным Telegram-канала SHOT, люди слышали десятки взрывов и активную работу системы ПВО.

Несколько воздушных целей сбили в районе стадиона «Донбасс Арена» и над центром Донецка. Кроме этого системы ПВО рабюотают над Макеевкой и Горловкой в ДНР.

Массированная атак дронов ВСУ на Донецк. Видео © Telegram-канал / SHOT

Очевидцы рассказали, что мощная атака началась около часа ночи 5 апреля и продолжается до сих пор. Люди находят на земле обломки вражеских дронов и продолжают слышать звуки взрывов. Официальной информации о последствиях на земле и пострадавших пока не было.

Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Ранее в Курской области во время атаки украинского дрона на автомобиль получила ранение 22-летняя девушка. Её госпитализировали в больницу Белгорода, в ближайшее время пострадавшую переведут в Курскую областную больницу.

Обложка ©

Telegram-канал / SHOT

Лия Мурадьян
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