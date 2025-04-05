Жители Донецка сообщили об одной из самых массированных атак дронов ВСУ
Жители Донецка сообщили об одной из самых массированных атак дронов ВСУ на город за последнее время. По данным Telegram-канала SHOT, люди слышали десятки взрывов и активную работу системы ПВО.
Несколько воздушных целей сбили в районе стадиона «Донбасс Арена» и над центром Донецка. Кроме этого системы ПВО рабюотают над Макеевкой и Горловкой в ДНР.
Массированная атак дронов ВСУ на Донецк. Видео © Telegram-канал / SHOT
Очевидцы рассказали, что мощная атака началась около часа ночи 5 апреля и продолжается до сих пор. Люди находят на земле обломки вражеских дронов и продолжают слышать звуки взрывов. Официальной информации о последствиях на земле и пострадавших пока не было.
Ранее в Курской области во время атаки украинского дрона на автомобиль получила ранение 22-летняя девушка. Её госпитализировали в больницу Белгорода, в ближайшее время пострадавшую переведут в Курскую областную больницу.
Telegram-канал / SHOT