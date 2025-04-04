Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Житель Белгородской области пострадал при атаке украинского беспилотника по движущемуся автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Машину при этом полностью уничтожило огнём.

«В селе Двулучное Валуйского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. Мужчина с ожогами лица и руки самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков в телеграм-канале.

После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение, добавил губернатор.