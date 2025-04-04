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4 апреля, 20:06

Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Последствия удара дрона по гражданскому авто. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия удара дрона по гражданскому авто. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Житель Белгородской области пострадал при атаке украинского беспилотника по движущемуся автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Машину при этом полностью уничтожило огнём.

«В селе Двулучное Валуйского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. Мужчина с ожогами лица и руки самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков в телеграм-канале.

После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение, добавил губернатор.

Дрон ВСУ атаковал гуманитарный автомобиль в Харьковской области
Дрон ВСУ атаковал гуманитарный автомобиль в Харьковской области

Ранее Life.ru сообщал, что в Глушковском районе Курской области беспилотник ВСУ нанёс удар по гражданскому автомобилю. В результате инцидента пострадала 27-летняя женщина, которую с легкими осколочными ранениями и черепно-мозговой травмой доставили в Центральную районную больницу Рыльска. В настоящее время её жизни ничего не угрожает.

Александра Мышляева
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