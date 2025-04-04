Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль под Курском

«Сегодня украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ржава Глушковского района, ранения получила 27-летняя женщина, которая ехала к родителям. С поверхностными осколочными ранениями и акубаротравмой её доставили в Рыльскую ЦРБ. Угрозы для жизни нет, отпущена на амбулаторное лечение», — написал он у себя в телеграм-канале.