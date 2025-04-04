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4 апреля, 10:51

Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль под Курском

В Глушковском районе Курской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль. В результате инцидента пострадала 27-летняя женщина, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ржава Глушковского района, ранения получила 27-летняя женщина, которая ехала к родителям. С поверхностными осколочными ранениями и акубаротравмой её доставили в Рыльскую ЦРБ. Угрозы для жизни нет, отпущена на амбулаторное лечение», — написал он у себя в телеграм-канале.

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«Понял, что добьют»: Раненный дроном ВСУ россиянин прикинулся мёртвым и избежал гибели

Ранее Life.ru сообщал, что над Россией за ночь было ликвидировано 107 дронов. Над столичным регионом ПВО сбили три дрона, в том числе летевший на Москву.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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