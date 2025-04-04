«Понял, что добьют»: Раненный дроном ВСУ россиянин прикинулся мёртвым и избежал гибели
Житель Дзержинска притворился мёртвым, чтобы его не добил украинский БПЛА
Житель Дзержинска в ДНР избежал гибели при атаке дрона Вооружённых сил Украины, притворившись мертвым. У мужчины загорелся гараж и он поспешил его потушить, но в этот момент налетел беспилотник и ранил его.
«Меня ранило, бровь рассекло. И я упал. И уже я понял, что меня всё равно добьют. Я притворился, что меня уже грохнуло. Просто упал и лежал без движения. Кровь течёт, но я не двигаюсь вообще», — рассказал житель РИА «Новости».
В итоге дрон пролетел над ним, убедившись, что цель уничтожена, а затем атаковал дом. Мужчина смог убежать в то время, когда начал распространяться чёрный дым от пожара. Он отметил, что такая тактика помогла ему выжить, так как украинские военные «не стесняются добивать раненых мирных жителей».
Ранее Life.ru рассказал, что доброволец СВО из Татарстана смог спастись от дрона ВСУ, несмотря на ранения ноги, руки и головы. Мужчина почти сутки провёл под обстрелом, не имея возможности наложить жгуты или перебинтоваться. В итоге помогли сослуживцы, которые вытащили его без сознания из-под огня и начали бить по лицу, чтобы привести в чувства.
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