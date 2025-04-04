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4 апреля, 06:03

«Понял, что добьют»: Раненный дроном ВСУ россиянин прикинулся мёртвым и избежал гибели

Житель Дзержинска притворился мёртвым, чтобы его не добил украинский БПЛА

Житель Дзержинска в ДНР избежал гибели при атаке дрона Вооружённых сил Украины, притворившись мертвым. У мужчины загорелся гараж и он поспешил его потушить, но в этот момент налетел беспилотник и ранил его.

«Меня ранило, бровь рассекло. И я упал. И уже я понял, что меня всё равно добьют. Я притворился, что меня уже грохнуло. Просто упал и лежал без движения. Кровь течёт, но я не двигаюсь вообще», рассказал житель РИА «Новости».

В итоге дрон пролетел над ним, убедившись, что цель уничтожена, а затем атаковал дом. Мужчина смог убежать в то время, когда начал распространяться чёрный дым от пожара. Он отметил, что такая тактика помогла ему выжить, так как украинские военные «не стесняются добивать раненых мирных жителей».

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Ранее Life.ru рассказал, что доброволец СВО из Татарстана смог спастись от дрона ВСУ, несмотря на ранения ноги, руки и головы. Мужчина почти сутки провёл под обстрелом, не имея возможности наложить жгуты или перебинтоваться. В итоге помогли сослуживцы, которые вытащили его без сознания из-под огня и начали бить по лицу, чтобы привести в чувства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Наталья Афонина
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