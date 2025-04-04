«Понял, что добьют»: Раненный дроном ВСУ россиянин прикинулся мёртвым и избежал гибели

Житель Дзержинска в ДНР избежал гибели при атаке дрона Вооружённых сил Украины, притворившись мертвым. У мужчины загорелся гараж и он поспешил его потушить, но в этот момент налетел беспилотник и ранил его.

«Меня ранило, бровь рассекло. И я упал. И уже я понял, что меня всё равно добьют. Я притворился, что меня уже грохнуло. Просто упал и лежал без движения. Кровь течёт, но я не двигаюсь вообще», — рассказал житель РИА «Новости».

В итоге дрон пролетел над ним, убедившись, что цель уничтожена, а затем атаковал дом. Мужчина смог убежать в то время, когда начал распространяться чёрный дым от пожара. Он отметил, что такая тактика помогла ему выжить, так как украинские военные «не стесняются добивать раненых мирных жителей».