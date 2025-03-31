«Сутки не давали покоя»: Доброволец СВО со сломанными руками спасся от роя дронов

Доброволец из Татарстана Денис принял православную веру после тяжёлого ранения в зоне СВО. Мужчина рассказал журналистам, что два дня пролежал в окопе, истекая кровью, после чего произошло чудесное спасение, которое он считает настоящим чудом.

На вопрос о причинах участия в СВО Денис объяснил, что это было его личное решение. Он отметил, что служил в армии с 2013 по 2015 год по гражданскому контракту, и большинство его сослуживцев оказались в зоне спецоперации. Несмотря на уговоры супруги и родителей, которые переживали за него, особенно учитывая наличие детей, мужчина твёрдо решил отправиться на фронт, потому что все его товарищи были там.

Сначала Денис прошёл месячную подготовку на полигоне, где обучали стрельбе, рытью окопов, работе в лесополосе и другим военным навыкам. В начале февраля его подразделение уже вышло на боевое задание. Там мужчина получил серьёзное ранение.

«Это 24 февраля случилось. С вражеского коптера прилетел снаряд. Мы это «сбросником» называем. Я начал отползать. В этот момент сработал ещё миномёт. В меня осколки прилетели. В итоге мне перебило левую ногу, левую руку и голову тоже задело. Я успел снять с себя бушлат, который на мне горел, скинул бронежилет и налегке уже полз к своему окопу. Когда дополз, вход перекрыл автоматом, чтобы туда квадрокоптеры не могли залететь», — вспоминает боец в разговоре с RT.

Денис и сам удивлён тому, как смог всё это сделать со сломанными руками — сказались состояние аффекта и адреналин, заглушившие болевые ощущения. Надо было выжить, говорит он. Далее мужчина описал, как почти сутки провёл под непрерывным обстрелом, не имея возможности наложить себе жгуты или перебинтоваться. По рации он сообщил командиру, что умирает, но получил приказ держаться. На вторые сутки, когда силы уже заканчивались, перед ним промелькнула вся жизнь, а затем он увидел Бога. Очнулся Денис, когда сослуживцы, которые вытаскивали его без сознания из-под огня начали бить его по лицу, чтобы привести в чувства.

В госпитале, когда мужчине принесли военный билет, внутри неожиданно оказалась икона. Денис подчеркнул, что никогда не носил её с собой и не понимает, как она там оказалась. Взяв её в руки, он почувствовал огромную благодарность за дарованную вторую жизнь.

Военнослужащий рассказал, что принял православие после этого случая. Перед боевым заданием к ним приходил священник, который окропил его святой водой, несмотря на мусульманское вероисповедание, и предсказал, что он вернётся живым. Тогда Денис не придал этому значения, но теперь уверен в существовании Бога. Его близкие нормально отнеслись к смене веры, сказав, что Бог един, а вера — личный выбор каждого.