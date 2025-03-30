Боец ВС РФ исполнил победный танец после перехвата украинского дрона

Оператор зенитного ракетного комплекса российской армии с позывным «Дава» уничтожил разведывательный беспилотник украинских сил типа «летающее крыло», который находился над передовыми позициями. После успешного перехвата военнослужащий не смог сдержать радости и начал танцевать, продолжая держать в руках использованный ПЗРК. Видео быстро стало вирусным в социальных сетях.

Ранее Life.ru рассказывал, что в течение прошлой ночи российские силы противовоздушной обороны сбили и перехватили шесть украинских беспилотников. Три из них были уничтожены в Белгородской области, два — в Брянской области, а один — в Саратовской области.