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30 марта, 13:18

Боец ВС РФ исполнил победный танец после перехвата украинского дрона

Сбивший дрон ВСУ боец ВС РФ записал эмоциональное видео

Оператор зенитного ракетного комплекса российской армии с позывным «Дава» уничтожил разведывательный беспилотник украинских сил типа «летающее крыло», который находился над передовыми позициями. После успешного перехвата военнослужащий не смог сдержать радости и начал танцевать, продолжая держать в руках использованный ПЗРК. Видео быстро стало вирусным в социальных сетях.

Боец ВС РФ исполнил победный танец после перехвата украинского дрона. Видео © Соцсети

«Эмоции бойца бесценны», — отметил военкор Александр Симонов в соцсетях.

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Дрон снял на видео рукопашный бой российского солдата с бойцом ВСУ в окопе

Ранее Life.ru рассказывал, что в течение прошлой ночи российские силы противовоздушной обороны сбили и перехватили шесть украинских беспилотников. Три из них были уничтожены в Белгородской области, два — в Брянской области, а один — в Саратовской области.

Обложка ©

Соцсети

Александра Мышляева
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