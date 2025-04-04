Силы ПВО России уничтожили 107 украинских беспилотников за ночь

В ночь с 3 на 4 апреля силы противовоздушной обороны России успешно перехватили 107 украинских беспилотников самолётного типа, атаковавших различные регионы страны. Как сообщили в Минобороны, наибольшее количество БПЛА было сбито над Курской (34 единицы), Орловской (30) и Липецкой (18) областями.

Силы ПВО также были задействованы для защиты Калужской области (7 дронов), Ростовской области (4) и акватории Азовского моря (4). По три беспилотника уничтожено над Тамбовской областью и Московским регионом, два — над Брянской областью. Единичные цели ликвидированы в небе над Воронежской и Тульской областями.