Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 04:38

Силы ПВО России уничтожили 107 украинских беспилотников за ночь

В ночь с 3 на 4 апреля силы противовоздушной обороны России успешно перехватили 107 украинских беспилотников самолётного типа, атаковавших различные регионы страны. Как сообщили в Минобороны, наибольшее количество БПЛА было сбито над Курской (34 единицы), Орловской (30) и Липецкой (18) областями.

Силы ПВО также были задействованы для защиты Калужской области (7 дронов), Ростовской области (4) и акватории Азовского моря (4). По три беспилотника уничтожено над Тамбовской областью и Московским регионом, два — над Брянской областью. Единичные цели ликвидированы в небе над Воронежской и Тульской областями.

Уничтожение пролетавшего над Липецком БПЛА сняли на видео
Уничтожение пролетавшего над Липецком БПЛА сняли на видео

А в ночь на 3 апреля силы противовоздушной обороны России ликвидировали 23 украинских беспилотника. Наибольшее число вражеских дронов (6) удалось «приземлить» в Брянской области.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar