Уничтожение пролетавшего над Липецком БПЛА сняли на видео

Жители Липецка запечатлели на видео момент уничтожения одного из украинских беспилотников. Его публикует телеграм-канал SHOT .

Предварительно, ВСУ атаковали город БПЛА типа «Лютый». Всего над городом прозвучало около 20 громких взрывов. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил работу ПВО и призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.