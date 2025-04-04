Уничтожение пролетавшего над Липецком БПЛА сняли на видео
Жители Липецка запечатлели на видео момент уничтожения одного из украинских беспилотников. Его публикует телеграм-канал SHOT.
Уничтожение БПЛА над Липецком. Видео © SHOT
Предварительно, ВСУ атаковали город БПЛА типа «Лютый». Всего над городом прозвучало около 20 громких взрывов. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил работу ПВО и призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
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