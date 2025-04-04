Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 21:05

Уничтожение пролетавшего над Липецком БПЛА сняли на видео

Жители Липецка запечатлели на видео момент уничтожения одного из украинских беспилотников. Его публикует телеграм-канал SHOT.

Уничтожение БПЛА над Липецком. Видео © SHOT

Предварительно, ВСУ атаковали город БПЛА типа «Лютый». Всего над городом прозвучало около 20 громких взрывов. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил работу ПВО и призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Над Курской областью менее чем за час сбили 17 украинских дронов
Над Курской областью менее чем за час сбили 17 украинских дронов
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Только на Life
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar