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Регион
4 апреля, 16:45

Дрон ВСУ атаковал гуманитарный автомобиль в Харьковской области

Последствия атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Говорит Ганчев

Последствия атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Говорит Ганчев

В Харьковской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, который использовался местными жителями для доставки хлеба, медикаментов и топлива. В результате удара был повреждён кузов машины. К счастью, никто не пострадал, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Беспилотник зацепился винтами за ветки дерева и взорвался рядом с автомобилем. Осколками повредило корпус, к счастью, никто не пострадал. Данное транспортное средство с хорошей проходимостью жители села Великий Выселок использовали для доставки хлеба, медикаментов и топлива. В момент атаки украинского БПЛА на данном автомобиле доставляли социальное топливо мирному населению», — написал он у себя в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что украинские вооружённые силы часто атакуют гражданские объекты и транспортные средства в приграничных зонах Харьковской области. Он призвал местных жителей быть осторожными при передвижении вблизи линии фронта.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Глушковском районе Курской области беспилотник ВСУ нанёс удар по гражданскому автомобилю. В результате происшествия пострадала 27-летняя женщина, которую с незначительными осколочными ранениями и черепно-мозговой травмой госпитализировали в Центральную районную больницу Рыльска. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Александра Мышляева
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