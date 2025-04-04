Дрон ВСУ атаковал гуманитарный автомобиль в Харьковской области
Последствия атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Говорит Ганчев
В Харьковской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, который использовался местными жителями для доставки хлеба, медикаментов и топлива. В результате удара был повреждён кузов машины. К счастью, никто не пострадал, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Беспилотник зацепился винтами за ветки дерева и взорвался рядом с автомобилем. Осколками повредило корпус, к счастью, никто не пострадал. Данное транспортное средство с хорошей проходимостью жители села Великий Выселок использовали для доставки хлеба, медикаментов и топлива. В момент атаки украинского БПЛА на данном автомобиле доставляли социальное топливо мирному населению», — написал он у себя в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что украинские вооружённые силы часто атакуют гражданские объекты и транспортные средства в приграничных зонах Харьковской области. Он призвал местных жителей быть осторожными при передвижении вблизи линии фронта.
Ранее Life.ru сообщал, что в Глушковском районе Курской области беспилотник ВСУ нанёс удар по гражданскому автомобилю. В результате происшествия пострадала 27-летняя женщина, которую с незначительными осколочными ранениями и черепно-мозговой травмой госпитализировали в Центральную районную больницу Рыльска. Сейчас её жизни ничего не угрожает.