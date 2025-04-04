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4 апреля, 14:41

ВСУ атаковали FPV-дроном электроподстанцию в Брянской области

В селе Севского района Брянской области FPV-дрон ударил по электроподстанции. Как отметил губернатор Александр Богомаз, в результате удара никто не пострадал. Он добавил, что на месте инцидента уже начаты работы по восстановлению.

«ВСУ продолжают ежедневно атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. В результате атаки FPV-дрона в селе Лемешовка Севского района повреждена электроподстанция, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей», — написал Богомаз в телеграм-канале.

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А ранее Life.ru сообщал, что сегодня в результате атаки трёх украинских беспилотников в Тамбовской области была повреждена труба распределительного газопровода, что привело к отключению газа в 15 частных домах. Оперативные службы работают над устранением последствий инцидента. Пострадавших среди граждан не зафиксировано.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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