ВСУ атаковали FPV-дроном электроподстанцию в Брянской области

В селе Севского района Брянской области FPV-дрон ударил по электроподстанции. Как отметил губернатор Александр Богомаз, в результате удара никто не пострадал. Он добавил, что на месте инцидента уже начаты работы по восстановлению.

«ВСУ продолжают ежедневно атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. В результате атаки FPV-дрона в селе Лемешовка Севского района повреждена электроподстанция, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей», — написал Богомаз в телеграм-канале.