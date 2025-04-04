Дроны ВСУ перебили газопровод в Тамбовской области
В Тамбовской области дроны ВСУ перебили газопровод, в 15 частных домах нет газа
Труба распределительного газопровода повреждена в результате атаки трёх украинских БПЛА в Тамбовской области, в 15 частных домах пропал газ. Об этом информирует врио губернатора региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.
«Утром 4 апреля в Тамбовской области в результате атаки украинских БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома. Также перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, временно отключено газоснабжение 15 домовладений», – пишет глава региона.
Устранить последствия ЧП сейчас пытаются оперативные службы. Пострадавших среди мирных жителей нет, добавил Первышов.
А в ночь на 3 апреля силы противовоздушной обороны России ликвидировали 23 украинских беспилотника. Наибольшее число вражеских дронов (6) удалось «приземлить» в Брянской области.
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