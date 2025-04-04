Дроны ВСУ перебили газопровод в Тамбовской области

Труба распределительного газопровода повреждена в результате атаки трёх украинских БПЛА в Тамбовской области, в 15 частных домах пропал газ. Об этом информирует врио губернатора региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«Утром 4 апреля в Тамбовской области в результате атаки украинских БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома. Также перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, временно отключено газоснабжение 15 домовладений», – пишет глава региона.

Устранить последствия ЧП сейчас пытаются оперативные службы. Пострадавших среди мирных жителей нет, добавил Первышов.