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Регион
4 апреля, 05:57

Дроны ВСУ перебили газопровод в Тамбовской области

В Тамбовской области дроны ВСУ перебили газопровод, в 15 частных домах нет газа

Труба распределительного газопровода повреждена в результате атаки трёх украинских БПЛА в Тамбовской области, в 15 частных домах пропал газ. Об этом информирует врио губернатора региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«Утром 4 апреля в Тамбовской области в результате атаки украинских БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома. Также перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, временно отключено газоснабжение 15 домовладений», – пишет глава региона.

Устранить последствия ЧП сейчас пытаются оперативные службы. Пострадавших среди мирных жителей нет, добавил Первышов.

Силы ПВО России уничтожили 107 украинских беспилотников за ночь
Силы ПВО России уничтожили 107 украинских беспилотников за ночь

А в ночь на 3 апреля силы противовоздушной обороны России ликвидировали 23 украинских беспилотника. Наибольшее число вражеских дронов (6) удалось «приземлить» в Брянской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Андрей Бражников
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