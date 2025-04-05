Девушка получила ранение при атаке дрона ВСУ на машину в Курской области

В Курской области во время атаки украинского беспилотника на автомобиль получила ранение 22-летняя девушка. Всё случилось в селе Мокрушино Беловского района, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Её доставили в ближайшее медучреждение — городскую больницу №2 города Белгорода. С министром здравоохранения Белгородской области находимся на связи, вся необходимая помощь курянке обязательно будет оказана!» — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Врио губернатора также добавил, что в ближайшее время раненую девушку переведут в Курскую областную больницу. Также Хинштейн попросил жителей воздержаться от поездок в приграничные населённые пункты Курской области.